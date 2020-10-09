 Суд назначил 30 суток ареста Софееву из Pussy Riot за акцию против гомофобии | Новости из Германии о России | DW | 09.10.2020

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Россия

Суд назначил 30 суток ареста Софееву из Pussy Riot за акцию против гомофобии

Александра Софеева сочли виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Члены Pussy Riot устроили акцию с вывешиванием радужных флагов ЛГБТ на "главных символах российской государственности".

Радужный флаг на здании Минкультуры РФ

Радужный флаг на здании министерства культуры РФ

Мещанский районный суд Москвы назначил 30 суток ареста участнику панк-группы Pussy Riot Александру Софееву, задержанному после акции против гомофобии. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила координатор по вопросам юридической поддержки правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо" Анна Ромащенко.

Активиста признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия, уточнил его адвокат Василий Кушнир. Софееву вменили участие в массовом пикетировании - из-за развешенных 7 октября ЛГБТ-флагов на зданиях государственных учреждений. Тридцать суток ареста - максимальная санкция по данной административной статье.

Софеев свою вину не признал. По его словам, он несколько минут находился рядом с другими активистами - в качестве фотографа.

Активисту зачли одни сутки после задержания, арест он проведет в спецприемнике № 2 ГУВД Москвы. Защита обжалует решение суда.

8 октября силовики задержали Софеева в его съемной квартире, а также других участников Pussy Riot. Так, Марию Алехину доставили в отдел МВД России по району Арбат, на нее составили протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения акции. Веронику Никульшину привезли в отдел МВД России по Мещанскому району, она проходила по той же статье.

Радужный флаг на здании ФСБ

Накануне, 7 октября, участники Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ на "главных символах российской государственности": зданиях Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, администрации президента РФ на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры России и ОВД по району Басманный. В мероприятии принимала участие, в частности, Никульшина.

Акция, по словам ее устроителей, была приурочена ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. Активисты в соцсетях потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследования ЛГБТ-активистов, а также легализовать однополые партнерства и отменить закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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    Автор: Виктор Вайц


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