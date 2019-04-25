Суд над экс-главой Nissan Карлосом Гоном может начаться не ранее 2020 года

Процесс по делу бывшего главы французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях, может начаться не ранее 2020 года. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщило японское агентство Kyodo News.

Изначально окружной суд в Токио назначил слушания на сентябрь этого года. Тем не менее, 26 апреля стало известно, что заседание отложено, а новые сроки не определены.

Кроме того, судья постановил объединить в одно производство дела Гона, его близкого помощника, бывшего члена совета директоров корпорации Nissan, Грега Келли и самой компании. Всем фигурантам вменяется в вину нарушение закона о финансовых инструментах в связи с предоставлением заведомо неверной информации о размерах выплат, получаемых Карлосом Гоном.

Адвокаты настаивали на том, чтобы в случае с их клиентом делопроизводство велось отдельно. При этом защитники высказывали опасения, что в противном случае может возникнуть угроза для справедливого судебного разбирательства.

Суть мошеннической схемы

По версии прокуратуры, Гон использовал мошенническую схему, переводя деньги Nissan фирме по продаже легковых автомобилей, зарегистрированной в Омане. С конца 2015 до середины 2018 года топ-менеджер перечислил на ее счет в общей сложности 15 млн долларов. Порядка 5 млн из этой суммы Гон мог использовать на личные нужды, в частности для финансирования яхты и инвестиций в компанию своего сына в США.

Окружной суд в Токио 25 апреля постановил отпустить экс-главу альянса под залог в 3,98 млн евро. Все обвинения в свой адрес менеджер отрицает и заявляет о заговоре против него.

Карлос Гон с марта 2011-го по 2012 год заработал 12,5 млн долларов и на тот момент считался самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Японии. В ноябре 2018 года он был арестован по обвинению в использовании активов компании в личных целях. В январе этого года прокуратура выдвинула ему новые обвинения - в злоупотреблении доверием и занижении собственных доходов в период с 2015 по 2018 годы.

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