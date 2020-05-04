Суд Киева заочно арестовал Януковича

Печерский районный суд Киева в понедельник, 4 мая, удовлетворил ходатайство прокуратуры и принял постановление о заочном аресте на два месяца бывшего украинского президента Виктора Януковича, находящегося за пределами Украины, по делу о насильственном захвате государственной власти. Адвокат Виталий Сердюк отметил, что защита намерена обжаловать постановление.
В 2017 году российские СМИ сообщили, что, по всей видимости, экс-глава украинского государства проживает на госдаче в ближайшем Подмосковье, принадлежащей одному из подразделений МВД РФ.
Как уточняет агентство УНИАН, адвокаты Януковича настаивали, чтобы их подзащитный участвовал в заседании посредством совместной с Россией процедуры оказания международно-правовой помощи. Однако прокурор пришел к выводу, что в данном случае присутствие подозреваемого на заседании не является обязательным.
Приговорен к 13 годам тюрьмы
В январе 2019 года коллегия Оболонского районного суда Киева заочно приговорила бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны. Обвинение в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины с Януковича было снято за недоказанностью.
Прокуратура требовала осудить экс-президента Украины на 15 лет лишения свободы. Оболонский суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года. Слушания проводились по специальной заочной процедуре. Одной из главных улик против Януковича являлось его письмо президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором он просил использовать вооруженные силы РФ для "восстановления законности и правопорядка" в Украине.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
За "благотворительные взносы"
Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Среди лесов на берегу Киевского водохранилища
Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Дом-корабль
Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Умная система
В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Остался один массажный стол (182230)
В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Охотничье оружие пропало
На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза
В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Дом экс-генпрокурора Пшонки
По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Рыбалка с пирса Пшонки
Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Отдых для всех желающих
В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.
Автор: Лилия Ржеутская, Киев