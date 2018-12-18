 Суд заблокировал сайт Навального об ″умном голосовании″ | Новости из Германии о России | DW | 19.12.2018

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Россия

Суд заблокировал сайт Навального об "умном голосовании"

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, жаловавшегося на нарушение администрацией сайта 2019.vote правил хранения личных данных пользователей.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Таганский суд Москвы постановил заблокировать сайт проекта Алексея Навального "Умное голосование" 2019.vote, на котором оппозиционер предлагает избирателям объединиться, чтобы победить на выборах правящую партию "Единая Россия". В среду, 19 декабря, судья Ольга Синельникова удовлетворила иск Роскомнадзора, заявившего о нарушения правил хранения персональных данных пользователей.

В иске ведомства, в частности, указывалось на отсутствие возможности не соглашаться на обработку персональных данных. Даже информация пользователей, не зарегистрировавшихся а сайте, подвергаются обработке через сервисы Google Analytics и Яндекс.Метрика, указал в суде представитель Роскомнадзора. По его словам, собранная информация размещается на серверах Google, расположенных в США. Администратор сайта должен представить Роскомнадзору заверенное соглашение или хранить данные на российских серверах, добавил он.

"Все нарушения устранены"

В свою очередь представитель Алексея Навального указал, что на сайте указаны условия оферты и что пользователям было известно о сборе информации. Он допустил наличие нарушений при запуске проекта. На данный момент все они устранены, поэтому блокировать сайт и вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла, добавил он.

Контекст

В начале декабря Роскомнадзор распорядился заблокировать сайт "Умное голосование", внеся его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. На сайт Навального пожаловались граждане, заметившие, что их персональные данные обрабатывают без их согласия, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. По его словам, проверка портала выявила многочисленные нарушения закона о персональных данных. В частности, на нем отсутствует прописанная политика конфиденциальности, а сами данные граждан в нарушение закона хранятся за рубежом.

Алексей Навальный запустил проект "Умное голосование" 28 ноября. Он попросил всех желающих оставить на сайте свой адрес, чтобы потом разослать им уведомления с рекомендациями, за кого лучше голосовать на местных выборах. Команда Навального сама будет определять лучшего кандидата на каждых выборах, делая ставку на человека, который сможет победить представителя "Единой России".

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    Автор: Марина Барановская


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