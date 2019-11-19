 Суд ЕС усомнился в независимости новой палаты Верховного суда Польши | Новости из Германии о Европе | DW | 19.11.2019

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Европа

Суд ЕС усомнился в независимости новой палаты Верховного суда Польши

Назначение судей дисциплинарной палаты президентом Польши дает основания усомниться в их независимости от политики, считает суд Евросоюза в Люксембурге.

Суд Евросоюза в Люксембурге

Суд Евросоюза в Люксембурге (фото из архива)

Суд Евросоюза в Люксембурге поставил под сомнение правомерность появления дисциплинарной палаты в структуре Верховного суда Польши.  В решении, опубликованном во вторник, 19 ноября, суд отказался от категорического признания палаты неправомерной, но заявил о существовании причин, которые могут поставить под вопрос ее независимость.

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В частности, то, что судей дисциплинарной палаты назначает президент Польши, вызывает сомнения в их беспристрастности и независимости от политики, указывает суд. Он поручил Верховному суду Польши прояснить вопрос о возможной предвзятости палаты.

Дисциплинарная палата для членов Верховного суда Польши была создана в 2018 году в соответствии с принятием нового закона об изменении функций суда, который вызвал в стране массовые протесты. Новая палата отвечает за применение дисциплинарных норм против судей вплоть до отстранения их от должности. Оппозиция считает, что это нововведение создано для запугивания неугодных правительству судей.

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    Автор: Элла Володина


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