 Суд ЕС счел продление срока работы двух реакторов АЭС в Бельгии нарушением закона | Новости из Германии о Европе | DW | 29.07.2019

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Европа

Суд ЕС счел продление срока работы двух реакторов АЭС в Бельгии нарушением закона

Бельгийские власти решили продлить на 10 лет работу двух реакторов АЭС "Дул". Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Брюссель оценить постфактум их влияние на окружающую среду.

АЭС Дул в Бельгии и ветряная мельница

АЭС "Дул" в Бельгии

Продление срока эксплуатации двух реакторов бельгийской АЭС "Дул" противоречит европейскому законодательству. С таким заявлением Суд Евросоюза в Люксембурге выступил в понедельник, 29 июля.

Властям Бельгии не следовало давать подобное разрешение без оценки воздействия реакторов на окружающую среду (ОВОС), говорится в решении суда. Эту оценку необходимо провести постфактум. Реакторы смогут продолжать работу, если их отключение угрожает энергоснабжению страны. Однако это возможно лишь до появления результатов ОВОС, подчеркнули в Суде ЕС.

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В 2003 году Бельгия приняла решение до 2025 года отказаться от использования атомных электростанций. Первый и второй реакторы АЭС "Дул" на границе с Нидерландами полагалось вывести из эксплуатации в 2015 году. Однако власти продлили срок их работы еще на 10 лет.

Обслуживающую организацию обязали вложить в модернизацию реакторов 700 млн евро. При этом не была назначена ОВОС, которую европейское законодательство требует для определенных крупных проектов.

Бельгийские экологические организации подали иск в суд. В свою очередь Конституционный суд королевства обратился за разъяснениями в Суд ЕС.

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