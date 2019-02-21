Суд ЕС прояснит вопрос о выдаче данных пользователей YouTube

Федеральная судебная палата Германии в четверг, 21 февраля, обратилась в суд Евросоюза, чтобы прояснить, какие данные пользователей видеосервис YouTube может раскрывать, если речь идет о публикации фильмов с нарушением авторского права.

Иск против сервиса YouTube и его материнской компании Google подала кинопрокатчица, которая заявила о правах на фильмы "Parker" и "Scary Movie 5", закачанных на платформу тремя разными пользователями в 2013 и 2014 годах. Женщина потребовала предоставить ей данные об этих людях - адреса электронной почты, номера телефонов и IP-адреса, с которых происходила загрузка фильмов и последние выходы в профиль.

Земельный суд отклонил иск кинопрокатчицы. Жалоба на это решение имела частичный успех: Высший земельный суд обязал YouTube предоставить женщине только адреса электронной почты нарушителей авторского права.

Директива ЕС о предоставлении данных нарушителей авторских прав

Федеральная судебная палата Германии, куда кинопрокатчица обратилась с требованием удовлетворить иск в полном объеме, приостановила производство по делу и направила запрос в суд ЕС. По мнению палаты, Директива ЕС о предоставлении персональных данных лиц, нарушивших авторское право, предусматривает разглашение не только электронных адресов, но также телефонных номеров и IP-адресов, с которых загружались незаконно копированные фильмы.

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