 Суд ЕС оставил в силе мировое соглашение Еврокомиссии с ″Газпромом″ | Новости из Германии о Европе | DW | 02.02.2022

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Европа

Суд ЕС оставил в силе мировое соглашение Еврокомиссии с "Газпромом"

Польская компания PGNiG просила Суд ЕС аннулировать мировую сделку Еврокомиссии с "Газпромом" 2018 года. Судьи отклонили этот иск, но поддержали другую жалобу PGNiG, касающуюся действий "Газпрома".

Табличка с названием перед входом в здание Европейского суда в Люксембурге

Перед входом в здание Европейского суда в Люксембурге

Суд общей юрисдикции Евросоюза оставил в силе мировую сделку между Еврокомиссией и "Газпромом" касательно действий российского монополиста в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Свои решения судьи в Люксембурге приняли в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Решения касаются двух исков, поданных польской нефтегазовой компанией PGNiG против Еврокомиссии, пошедшей на мировую сделку с "Газпромом" в 2018 году. Это соглашение предусматривает ряд обязательств российской компании, которые должны были привести ее деятельность в странах ЕС в соответствие с европейским законодательством. В PGNiG настаивали на том, что эти обязательства не устраняют претензии к деятельности "Газпрома". Суд ЕС отклонил этот иск полностью.

Второй же иск PGNiG касается решения Еврокомиссии отклонить жалобу польской компании на действия "Газпрома", которых в значительной мере касалась мировая сделка. Этот иск судьи в Люксембурге поддержали. Они аннулировали решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG.

Мировая сделка между Еврокомиссией и "Газпромом"

Напомним, что мировой сделке 2018 года предшествовало антимонопольное расследование Еврокомиссии в отношении действий "Газпрома" в восьми странах ЦВЕ. Оно началось в 2011 году. В 2015 году брюссельские чиновники представили "Газпрому" ряд претензий по поводу неконкурентных практик. Речь шла, в частности, об ограничении на реэкспорт газа из РФ, а также процедур формирования цен на "голубое топливо". Поскольку в итоге обе стороны заключили мировое соглашение, Еврокомиссия решила не штрафовать российскую монополию.

Параллельно с этим, в 2017 году PGNiG подала жалобу на действия "Газпрома". Ее содержание было близким к претензиям Еврокомиссии. В 2019 году в Брюсселе отклонили эту жалобу. В одном иске в Суд ЕС PGNiG просила частично либо полностью отменить отказ в удовлетворении жалобы польской компании. Другой иск просил аннулировать саму мировую сделку.

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    Автор: Андрей Гурков


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