Суд ЕС запретил немецким прокуратурам выдавать европейские ордера на арест

Немецкие прокуратуры не имеют права выдавать европейские ордера на арест. Такое решение принял суд Евросоюза в Люксембурге в понедельник, 27 мая. Как говорится в опубликованном на его сайте постановлении, существует "опасность", что немецкие прокуратуры при принятии решений о выдаче европейских ордеров на арест "непосредственно или опосредованно следуют предписаниям и отдельным указаниям таких исполнительных органов, как министерство юстиции".

В частности, прокуратуры немецких городов Любека и Цвикау, которые фигурируют в рассматриваемых делах, "не независимы от органов исполнительной власти, так как являются частью административной иерархии, возглавляемой Минюстом". В этой связи "есть опасность оказания политического влияния", говорится далее в постановлении суда.

Генпрокуратура Литвы может выдать европейский ордер на арест

Суд ЕС рассматривал этот вопрос по запросу двух ирландских судов, в которые в свою очередь обратились два гражданина Литвы и один румын. Они хотели оспорить европейские ордера на их арест, выданные прокуратурами Любека и Цвикау и Генеральной прокуратурой Литвы в связи с обвинениями в умышленном убийстве, нанесении тяжелых телесных повреждений, краже с применением оружия и разбое.

После проверки суд Евросоюза пришел к выводу, что Генпрокуратура Литвы, напротив, имеет право выдавать европейские ордера на арест, так как она "в структурном отношении не зависит от судебной власти" и "ее статус гарантирует ей независимость от исполнительных органов в отношении выдачи" таких ордеров.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

