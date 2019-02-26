Суд ЕС в Люксембурге счел неправомерным отстранение главы ЦБ Латвии от должности

Временное отстранение от должности главы Центрального банка (ЦБ) Латвии Илмара Римшевича, обвиненного в коррупции, нарушает европейское право. С таким заявлением Европейская судебная палата (ЕСП) в Люксембурге выступила во вторник, 26 февраля. Латвия не предоставила доказательств того, что Римшевич совершил приписываемые ему проступки, отмечается в документе.

Министр финансов Латвии требовала отставки главы ЦБ

Глава Центрального банка Латвии был задержан в феврале 2018 года по подозрению в коррупции и затем отпущен под залог. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола потребовала отставки Римшевича, поскольку государственные антикоррупционные органы ведут в отношении него расследование. В июне того же года латвийская прокуратура предъявила Римшевичу обвинение в коррупции. В его отношении было заведено уголовное дело.

В Латвии Римшевич находится под подпиской о невыезде. Ему также запрещено выполнять свои служебные обязанности.

Илмар Римшевич занимает пост главы Банка Латвии с 2001 года. С января 2014 года, когда страна присоединилась к зоне евро, он также входит в совет Европейского центрального банка. Сам Римшевич настаивает на своей невиновности и утверждает, что преследования являются результатом заговора внутри латвийской банковской системы.

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