 Суд ЕС в Люксембурге счел неправомерным отстранение главы ЦБ Латвии от должности | Новости из Германии о Европе | DW | 26.02.2019

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Европа

Суд ЕС в Люксембурге счел неправомерным отстранение главы ЦБ Латвии от должности

Латвия не предоставила доказательств того, что обвиняемый в коррупции Илмар Римшевич совершил приписываемые ему проступки, утверждают в Люксембурге. Глава ЦБ Латвии настаивает на своей невиновности.

Глава ЦБ Латвии Илмар Римшевич (фото из архива)

Глава ЦБ Латвии Илмар Римшевич (фото из архива)

Временное отстранение от должности главы Центрального банка (ЦБ) Латвии Илмара Римшевича, обвиненного в коррупции, нарушает европейское право. С таким заявлением Европейская судебная палата (ЕСП) в Люксембурге выступила во вторник, 26 февраля. Латвия не предоставила доказательств того, что Римшевич совершил приписываемые ему проступки, отмечается в документе.

Контекст

В Латвии не утихает коррупционный скандал вокруг главы Центробанка Илмара Римшевича, которого обвиняют в вымогательстве взяток. Происходящее вызывает больше вопросов, чем ответов. (23.02.2018)

В то время как Греция находится на грани банкротства, Латвию часто приводят в качестве примера успешного выхода из кризиса. Так ли это на самом деле, разбиралась DW. (23.06.2015)

Министр финансов Латвии требовала отставки главы ЦБ

Глава Центрального банка Латвии был задержан в феврале 2018 года по подозрению в коррупции и затем отпущен под залог. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола потребовала отставки Римшевича, поскольку государственные антикоррупционные органы ведут в отношении него расследование. В июне того же года латвийская прокуратура предъявила Римшевичу обвинение в коррупции. В его отношении было заведено уголовное дело.

В Латвии Римшевич находится под подпиской о невыезде. Ему также запрещено выполнять свои служебные обязанности.

Илмар Римшевич занимает пост главы Банка Латвии с 2001 года. С января 2014 года, когда страна присоединилась к зоне евро, он также входит в совет Европейского центрального банка. Сам Римшевич настаивает на своей невиновности и утверждает, что преследования являются результатом заговора внутри латвийской банковской системы.

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