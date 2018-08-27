Суд дал Навальному 30 суток ареста

Тверской районный суд Москвы в понедельник, 27 августа, приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам ареста по административному делу от 31 января этого года. То есть, политик не сможет присутствовать на объявленной им на 9 сентября акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Всего в деле, рассматривавшемся 27 августа в Тверском районном суде, 219 страниц. Адвокат Илья Жданов запросил двое суток на ознакомление с ним, суд дал ему на это полчаса, сообщает корреспондент DW. Дело связано с акцией "Забастовка избирателей" от 28 января, Навального тогда задержали, как только он вышел на Тверскую улицу в Москве. Всего в десятках городов России были задержаны около 400 человек, почти 120 из них были арестованы или оштрафованы.

Навальный: цель - не дать участвовать в акции 9 сентября

Как передает корреспондент DW, Навальный и его адвокаты направили судье более десяти заявлений и ходатайств. Они просили прекратить административное дело, потому что, по документам, Навальный не был организатором митинга 28 января. Кроме того, защита жаловалась на бесправные действия сотрудников МВД при задержании (они применили к оппозиционеру силу и отбили ему палец) и просила вызвать их в суд в качестве свидетелей. Ни одно из этих ходатайств суд не удовлетворил.

Алексея Навального задержали днем 25 августа у подъезда его дома и доставили в ОВД "Даниловский", оттуда его на скорой помощи увозили в больницу с подозрением на перелом мизинца на руке. Серьезных травм у оппозиционера врачи не обнаружили, после чего его вернули обратно в ОВД, где оставили на 48 часов до суда.

Выступая в суде, Алексей Навальный заявил, что единственная цель этого процесса - не дать ему участвовать в подготовке акции против повышения пенсионного возраста, намеченной на 9 сентября. "Ровно на тот срок, который перекроет дату митинга. ...Что меня больше беспокоит - очевидное незаконное использование кодекса об административных правонарушениях для препятствования моей политической деятельности", - подчеркнул оппозиционер.

Навальный считает акцию 9 сентября согласованной

Пока шел суд, Алексей Навальный опубликовал ответ московских властей на заявку об акции 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников ранее заявлял, что акция Навального не согласована. В опубликованном оппозиционером документе упоминается, что 9 сентября проходят выборы мэра Москвы, а также "массовые мероприятия в рамках празднования Дня города".

"Фондом борьбы с коррупцией планируются акции прямого действия по замене агитационных материалов ЦИК РФ и избирательного штаба Собянина на агитационные материалы ФБК, и распространения таких плакатов и листовок во время проведения заявленных публичных мероприятий с целью негативного воздействия на ход выборов", - сказано в документе. Московские власти предупредили, что за это могут привлечь к ответственности и организатора, и участников акции.

Алексей Навальный расценил это как согласование акции. "Несмотря на странность и тупость, ответ нас полностью устраивает. Как видите, в нем не содержится указаний на то, что акция не согласована, или не предлагается другое место проведения. По закону это означает одно: акция согласована", - написал оппозиционер и призвал выйти на протесты на Пушкинскую площадь в Москве.

"Кто останется дома, тот будет помогать ворам", - заявил Навальный в своем обращении, которое он записал в зале суда.

Смотрите также:

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая Алексей Навальный и Дмитрий Гудков опять поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Почему Путин Навальному завидует Что для других задержание, то для Алексея Навального пиар? О том, кто регулярно обеспечивает оппозиционеру попадание в топы новостей, - карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Какое слово не может произнести Владимир Путин Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Выборы президента России в одной картинке Желающих стать президентом РФ все больше, только Путин хранит молчание. Интрига, впрочем, не в том, будет ли он выдвигаться, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Мощный ответ Медведева Навальному Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "обормотом" и "проходимцем". Карикатурист Сергей Елкин по достоинству оценил этот ответ премьера на обвинения в коррупции.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный, или Чем запомнится юбилей Путина Сторонники Навального 65-летие президента России Путина отметили протестами. Как бы ни замалчивали эти акции официальные СМИ, след их останется, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Какой Навальный Путину подарок приготовил Алексей Навальный, арестованный на 20 суток, объявил о проведении всероссийской акции протеста 7 октября - в день рождения Путина. "Подарок" тому вряд ли понравится, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Шансы Навального баллотироваться на выборах президента РФ Верховный суд РФ отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", направив его на пересмотр. Теперь политик имеет право баллотироваться на выборах президента. Теоретически имеет, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального: все белыми нитками шито Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Борьба с оппозицией за деньги налогоплательщиков Подозреваемый в нападении на главу штаба Навального Николая Ляскина заявил, что ему за это заплатил сам пострадавший. Карикатурист Сергей Елкин представил себе такую сцену.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный снова на свободе Алексей Навальный вышел из тюрьмы после задержания на акции протеста 12 июня. Оппозиционер провел за решеткой 25 суток. Карикатурист Сергей Елкин увидел это событие так.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как задерживали Навального Алексей Навальный получил 30 суток ареста за неповиновение полиции и организацию акции против коррупции. Задержали его в подъезде собственного дома. Сергей Елкин о том, как это было.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Митинг Навального и противотанковые ежи на Тверской На Тверской - мешки с песком и противотанковые ежи. Так Кремль готовится к несанкционированной акции сторонников Навального? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Как Путин по Навальному скучал Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на глазу. Приезда оппозиционера ждали не только его сторонники, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Интернет-рейтинг Time: а где же Путин? Алексей Навальный, по версии журнала Time, один из 25 самых влиятельных лиц интернета. Карикатурист Сергей Елкин о реакции человека, который в этот список не вошел.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Только зеленки для Навального мало Кировский суд подтвердил приговор по делу "Кировлеса" в отношении Алексея Навального. Властям нападений с зеленкой на политика, видимо, мало, считает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".

Путин и Навальный в карикатурах Елкина У Кремля рыльце в зеленке На Алексея Навального совершено очередное нападение с использованием зеленки. Политик был временно госпитализирован. Карикатурист Сергей Елкин знает, у кого рыльце в зеленке.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Алексей Навальный и цепкая российская Фемида Суд вновь приговорил Алексея Навального к условному сроку. Карикатурист Сергей Елкин о попытках российской Фемиды всеми правдами и неправдами помешать российскому оппозиционеру.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный идет на выборы - схватка началась! Новость, что Алексей Навальный будет бороться за пост президента в 2018 году, обострила борьбу между сторонниками и противниками его выдвижения. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина. Автор: Наталья Позднякова



"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Старт от памятника Маяковскому Акция началась около 14 часов по Московскому времени. Большинство протестующих выбрали в качестве стартовой позиции Триумфальную площадь в Москве.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Самая массовая точка - у Пушкина По традиции, уже сложившейся в ходе последних протестных мероприятий, многие собрались на площади у памятника Пушкину.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Многочисленные плакаты с протестными лозунгами Несмотря на то, что акция не была согласована, многие заранее подготовились. Чаще всего на плакатах было написано об отсутствии выбора и о том, что граждане не считают эти выборы легитимными.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Тысячи возмущенных граждан Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Воздушные шары Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Не только молодежь В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было "Не мешайте проходу других граждан" На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Ни шагу с тротуара Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было Соратники Немцова Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было На митинг как на праздник 28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции". Автор: Евлалия Самедова, Москва

