 Суд дал Навальному 30 суток ареста | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2018

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Россия

Суд дал Навальному 30 суток ареста

Алексей Навальный арестован на 30 суток, а значит, пропустит протесты 9 сентября. Акцию против пенсионной реформы он называет согласованной.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Тверской районный суд Москвы в понедельник, 27 августа, приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам ареста по административному делу от 31 января этого года. То есть, политик не сможет присутствовать на объявленной им на 9 сентября акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Всего в деле, рассматривавшемся 27 августа в Тверском районном суде, 219 страниц. Адвокат Илья Жданов запросил двое суток на ознакомление с ним, суд дал ему на это полчаса, сообщает корреспондент DW. Дело связано с акцией "Забастовка избирателей" от 28 января, Навального тогда задержали, как только он вышел на Тверскую улицу в Москве. Всего в десятках городов России были задержаны около 400 человек, почти 120 из них были арестованы или оштрафованы.

Навальный: цель - не дать участвовать в акции 9 сентября

Как передает корреспондент DW, Навальный и его адвокаты направили судье более десяти заявлений и ходатайств. Они просили прекратить административное дело, потому что, по документам, Навальный не был организатором митинга 28 января. Кроме того, защита жаловалась на бесправные действия сотрудников МВД при задержании (они применили к оппозиционеру силу и отбили ему палец) и просила вызвать их в суд в качестве свидетелей. Ни одно из этих ходатайств суд не удовлетворил.

Алексея Навального задержали днем 25 августа у подъезда его дома и доставили в ОВД "Даниловский", оттуда его на скорой помощи увозили в больницу с подозрением на перелом мизинца на руке. Серьезных травм у оппозиционера врачи не обнаружили, после чего его вернули обратно в ОВД, где оставили на 48 часов до суда.

Контекст

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Выступая в суде, Алексей Навальный заявил, что единственная цель этого процесса - не дать ему участвовать в подготовке акции против повышения пенсионного возраста, намеченной на 9 сентября. "Ровно на тот срок, который перекроет дату митинга. ...Что меня больше беспокоит - очевидное незаконное использование кодекса об административных правонарушениях для препятствования моей политической деятельности", - подчеркнул оппозиционер.

Навальный считает акцию 9 сентября согласованной

Пока шел суд, Алексей Навальный опубликовал ответ московских властей на заявку об акции 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников ранее заявлял, что акция Навального не согласована. В опубликованном оппозиционером документе упоминается, что 9 сентября проходят выборы мэра Москвы, а также "массовые мероприятия в рамках празднования Дня города".

"Фондом борьбы с коррупцией планируются акции прямого действия по замене агитационных материалов ЦИК РФ и избирательного штаба Собянина на агитационные материалы ФБК, и распространения таких плакатов и листовок во время проведения заявленных публичных мероприятий с целью негативного воздействия на ход выборов", - сказано в документе. Московские власти предупредили, что за это могут привлечь к ответственности и организатора, и участников акции.

Алексей Навальный расценил это как согласование акции. "Несмотря на странность и тупость, ответ нас полностью устраивает. Как видите, в нем не содержится указаний на то, что акция не согласована, или не предлагается другое место проведения. По закону это означает одно: акция согласована", - написал оппозиционер и призвал выйти на протесты на Пушкинскую площадь в Москве.

"Кто останется дома, тот будет помогать ворам", - заявил Навальный в своем обращении, которое он записал в зале суда.

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  • Сторонники Алексея Навального на Триумфальной площади в Москве во время забастовки избирателей.

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  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

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  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Многочисленные плакаты с протестными лозунгами

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  • Сторонники Алексея Навального у здания Известий в Москве во время забастовки избирателей.

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    Тысячи возмущенных граждан

    Вся площадь перед памятником Пушкину и зданием "Известий" была заполнена людьми. Полиция не препятствовала выходу из метро. В общей сложности в Москве, по оценкам журналистов, митинговали несколько тысяч человек.

  • Сторонники Алексея Навального у входа в метро в Москве во время забастовки избирателей, несколько человек с шариками с буквой Н.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Воздушные шары

    Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального предлагал скачать макеты для плакатов со своего сайта, чем воспользовались многие из участников акции. Некоторые из протестующих также вышли на акцию протеста с воздушными шарами с буквой "Н".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Не только молодежь

    В числе протестующих было много молодежи и несовершеннолетних, но также вышло и немало пожилых людей.

  • Автомобили полиции на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

    На Тверской улице прямо напротив памятника Пушкину был припаркован полицейский автобус с громкоговорителями, из которых раз в минуту раздавалось обращение к протестующим с призывом разойтись, поскольку акция не согласована с властями.

  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    Соратники Немцова

    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Олег Навальный вышел на свободу

Контекст

Путин и Навальный в карикатурах Елкина

Как видит отношения российского оппозиционера Алексея Навального с президентом Владимиром Путиным карикатурист Сергей Елкин. (09.10.2017)  

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы. (28.01.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт Навального

В Москве задержан Алексей Навальный

Власти Москвы не согласовали акцию Навального 9 сентября

Аудио- и видеофайлы по теме

Олег Навальный вышел на свободу  

Алексей Навальный - пенсионная реформа, футбол и популизм  

Навальный vs Минюст: почему чиновники не регистрируют оппозиционную партию?  

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Russland | Demonstrationen von Navalny-Anhängern in Moskau

"Забастовка избирателей" Навального прошла в городах России 28.01.2018

Примерно в ста российских городах прошли акции сторонников Алексея Навального. Самого оппозиционера задержали в Москве спустя несколько минут после выхода на Тверскую. DW ведет хронику событий (время мск).

Russischer Oppositionsführer Alexei Navalny

В Москве задержаны Навальный и глава его штаба Волков 22.02.2018

"Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны", - написал оппозиционный политик Алексей Навальный в Twitter. Некоторое время спустя оппозиционера отпустили.

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