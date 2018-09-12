Суд в Ярославле начал рассмотрение "дела четырнадцати" о пытках в колонии

В Дзержинском районном суде Ярославля начался процесс по делу 14 экс-сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые обвиняются в применении пыток к заключенному исправительной колонии №1 в Ярославской области Евгению Макарову. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила в Facebook юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

"Сегодня начался процесс над бывшими сотрудниками Ярославской колонии, избивавшими" Макарова, написала она.

Экс-сотрудникам ФСИН грозят 10 лет тюрьмы

Подсудимым вменяется в вину статья о превышении должностных полномочий с применением насилия. Максимальное наказание по ней - 10 лет колонии. Фигурантов, их родственников и сотрудников СМИ было так много, что слушания в рамках процесса, который ведет Заволжский райсуд Ярославля, пришлось переносить в другое помещение - Дзержинского суда.

"Это первое дело в истории России, когда на скамье подсудимых такое большое количество сотрудников уголовно-исполнительной системы, в том числе два сотрудника руководящего состава", - цитирует Бирюкову "Новая газета".

В то время, когда не проводятся слушания, десять подсудимых содержатся под стражей в СИЗО, четверо - под домашним арестом.

Пытки в ярославской колонии

В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники колонии издеваются над заключенным. Его клали на стол лицом вниз, избивали дубинками, выливали ему на голову воду из ведра. По данным издания, преступление было совершено 29 июня 2017 года в отношении заключенного Евгения Макарова. Его фамилию неоднократно называли сотрудники колонии во время записи.

По данным издания, инцидент произошел в "классе воспитательных работ" колонии. Макарова привели туда после конфликта с сотрудниками из-за обыска в его камере во время прогулки.

В день публикации видеоролика правозащитники разместили в Facebook список имен и фамилий работников колонии, которые, по их данным, участвовали в пытках заключенного.

После публикации Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начала служебную проверку.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

