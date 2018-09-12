Суд в Ярославле начал рассмотрение "дела четырнадцати" о пытках в колонии

Впервые на скамье подсудимых в РФ оказалось такое большое число сотрудников ФСИН - сразу 14, отметила юрист Ирина Бирюкова.
В Дзержинском районном суде Ярославля начался процесс по делу 14 экс-сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые обвиняются в применении пыток к заключенному исправительной колонии №1 в Ярославской области Евгению Макарову. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила в Facebook юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.
"Сегодня начался процесс над бывшими сотрудниками Ярославской колонии, избивавшими" Макарова, написала она.
Экс-сотрудникам ФСИН грозят 10 лет тюрьмы
Подсудимым вменяется в вину статья о превышении должностных полномочий с применением насилия. Максимальное наказание по ней - 10 лет колонии. Фигурантов, их родственников и сотрудников СМИ было так много, что слушания в рамках процесса, который ведет Заволжский райсуд Ярославля, пришлось переносить в другое помещение - Дзержинского суда.
"Это первое дело в истории России, когда на скамье подсудимых такое большое количество сотрудников уголовно-исполнительной системы, в том числе два сотрудника руководящего состава", - цитирует Бирюкову "Новая газета".
В то время, когда не проводятся слушания, десять подсудимых содержатся под стражей в СИЗО, четверо - под домашним арестом.
Пытки в ярославской колонии
В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео, на котором сотрудники колонии издеваются над заключенным. Его клали на стол лицом вниз, избивали дубинками, выливали ему на голову воду из ведра. По данным издания, преступление было совершено 29 июня 2017 года в отношении заключенного Евгения Макарова. Его фамилию неоднократно называли сотрудники колонии во время записи.
По данным издания, инцидент произошел в "классе воспитательных работ" колонии. Макарова привели туда после конфликта с сотрудниками из-за обыска в его камере во время прогулки.
В день публикации видеоролика правозащитники разместили в Facebook список имен и фамилий работников колонии, которые, по их данным, участвовали в пытках заключенного.
После публикации Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начала служебную проверку.
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