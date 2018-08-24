 Суд в Чили решил изъять лишь треть принадлежавших Пиночету активов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2018

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Мир

Суд в Чили решил изъять лишь треть принадлежавших Пиночету активов

Продолжавшееся много лет судебное разбирательство решило судьбу средств, обнаруженных на тайных счетах Пиночета в американском банке Riggs.

Пиночет в последние годы жизни

Пиночет в последние годы жизни

Семья бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета сохранит большую часть принадлежавших ему активов. После многолетнего судебного разбирательства Верховный суд страны принял решение конфисковать имущество, принадлежавшее экс-диктатору, на сумму чуть более 1,6 млн долларов. Как указывает в субботу, 25 августа, агентство AFP, общие активы Пиночета, ставшие предметом судебного разбирательства, оцениваются примерно в 4,9 млн долларов (4,2 млн евро).

Контекст

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Судебное разбирательство касается средств, обнаруженных на тайных счетах Пиночета в американском банке Riggs, о которых стало известно в 2004 году - за два года до смерти экс-диктатора. Туда стекались деньги самого Пиночета, членов его семьи и родственников, а также ближайших сотрудников. В 2005 году банк открыл данные секретных счетов и заплатил штраф в 16 млн долларов.

В рамках расследования этой аферы в Чили в 2004 году были изъяты средства и имущество семьи Пиночета на сумму почти 4,9 миллиона долларов. В 2017 году апелляционный суд принял решение вернуть вдове и детям экс-диктатора конфискованные средства и имущество.

Это решение было опротестовано, и нынешний вердикт Верховного суда поставил точку в затянувшемся споре. Кроме того, суд вернул под стражу трех бывших офицеров, которые, как предполагается, обеспечивали безопасность активов Пиночета за рубежом. Верховный суд Чили приговорил их к 4 годам лишения свободы по обвинению в хищении государственных средств.

Аугусто Пиночет пришел к власти в Чили в 1973 году в результате военного переворота и  правил страной по 1990 год. Начиная с 1998 года Пиночет подвергался уголовному преследованию как за рубежом, так и в собственной стране. Умер бывший диктатор в декабре 2006 года.

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