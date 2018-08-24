Суд в Чили решил изъять лишь треть принадлежавших Пиночету активов

Семья бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета сохранит большую часть принадлежавших ему активов. После многолетнего судебного разбирательства Верховный суд страны принял решение конфисковать имущество, принадлежавшее экс-диктатору, на сумму чуть более 1,6 млн долларов. Как указывает в субботу, 25 августа, агентство AFP, общие активы Пиночета, ставшие предметом судебного разбирательства, оцениваются примерно в 4,9 млн долларов (4,2 млн евро).

Судебное разбирательство касается средств, обнаруженных на тайных счетах Пиночета в американском банке Riggs, о которых стало известно в 2004 году - за два года до смерти экс-диктатора. Туда стекались деньги самого Пиночета, членов его семьи и родственников, а также ближайших сотрудников. В 2005 году банк открыл данные секретных счетов и заплатил штраф в 16 млн долларов.

В рамках расследования этой аферы в Чили в 2004 году были изъяты средства и имущество семьи Пиночета на сумму почти 4,9 миллиона долларов. В 2017 году апелляционный суд принял решение вернуть вдове и детям экс-диктатора конфискованные средства и имущество.

Это решение было опротестовано, и нынешний вердикт Верховного суда поставил точку в затянувшемся споре. Кроме того, суд вернул под стражу трех бывших офицеров, которые, как предполагается, обеспечивали безопасность активов Пиночета за рубежом. Верховный суд Чили приговорил их к 4 годам лишения свободы по обвинению в хищении государственных средств.

Аугусто Пиночет пришел к власти в Чили в 1973 году в результате военного переворота и правил страной по 1990 год. Начиная с 1998 года Пиночет подвергался уголовному преследованию как за рубежом, так и в собственной стране. Умер бывший диктатор в декабре 2006 года.

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