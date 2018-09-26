Суд в Чечне перевел рассмотрение дела Титиева в открытый режим

Процесс открыт по ходатайству стороны защиты. Правозащитника обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере.
В Чечне возобновлено рассмотрение дела правозащитника Оюба Титиева в открытом режиме в Шалинском городском суде. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщила пресс-служба правозащитного центра "Мемориал", в котором Титиев возглавляет чеченское представительство. Процесс был открыт по ходатайству стороны защиты.
Суд 20 сентября решил проводить рассмотрение дела в закрытом режиме. За это время были допрошены пять свидетелей, в том числе начальник уголовного розыска Курчалоевского района Дени Джабраилов и старший оперуполномоченный Андрей Манжиков. По данным "Мемориала", прокурор попросил провести допросы ряда свидетелей в закрытом режиме, "чтобы данные оперативных сотрудников не были разглашены".
"Мемориал" считает дело Титева фальсификацией
Правозащитника обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Наркотики были обнаружены в его автомобиле при осмотре 9 января. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.
В "Мемориале" считают, что Титиев арестован на основании сфальсифицированных доказательств, при этом нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией России. Вскоре после задержания Титиева телевидение Чечни показало выступление главы республики Рамзана Кадырова, который назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством".
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