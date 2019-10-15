Суд в ФРГ признал изъятие продуктов из мусора кражей

Доставать еще пригодные в пищу продукты питания из мусорного контейнера, принадлежащего супермаркету, - это воровство. О таком решении Верховного суда земли Бавария сообщило в понедельник, 14 октября, немецкое онлайн-издание Nordbayern.de.

Данное решение было принято судом в связи с апелляцией по делу, которое вызвало в Германии большой общественный резонанс. В конце 2018 года года две немецкие студентки, тогда 25-летняя Франциска С. (Franziska S.) и 28-летняя Каролине К. (Caroline K.), взломали контейнер одного из супермаркетов в баварском городе Ольхинг, чтобы достать оттуда еще пригодные в пищу продукты питания, выброшенные из-за истечения минимального срока хранения. Из-за этого в январе 2019 года девушки были приговорены к восьми часам общественных работ каждая и штрафу в размере 225 евро.

Не согласившись с этим приговором, студентки обжаловали его и проиграли 2 октября. По решению суда, даже после того как супермаркет отправил продукты питания в мусор, они остаются его собственностью. Сами девушки в понедельник раскритиковали это решение, а также "бессмысленное уничтожение продуктов питания".

Дебаты о расточительстве продуктов питания в ФРГ

Из-за случая Франциски С. и Каролине К. в Германии с новой силой разгорелись общественные дебаты о вопросах морали в связи с обращением с продуктами питания. После январского процесса многие немцы вышли на улицу с плакатами "Доставать продукты из мусорных контейнеров - не преступление" и "Растрата продуктов питания поддается лечению".

Сегодня выражение "containern", которое означает "доставать еще пригодные в пищу продукты питания из мусорных контейнеров", уже стало частью современного немецкого языка, а вопросом допустимости и законности этого явления озаботился целый ряд политиков.

Так, в мае 2019 года с инициативой освободить сторонников "контейнирования" от правового преследования выступил представляющий партию "зеленых" сенатор по вопросам юстиции Гамбурга Тилль Штеффен (Till Steffen). Соответствующее предложение политик сделал в июне на конференции министров юстиции федеральных земель ФРГ, однако не получил поддержки коллег.

По информации радио- и телевещателя NDR, инициативу отвергли, в первую очередь, представители партии Христианско-демократический союз (ХДС), членом которой является и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). По данным исследования, проведенного университетом Штуттгарта, в Германии отправляются в мусор ежегодно около 13 миллионов тонн продуктов питания.

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или одноразовую посуду, выброшенные в неположенном месте, взимается штраф от 10 до 25 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу пластиковые канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

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