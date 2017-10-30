Суд в Турции снял обвинения в терроризме с девяти человек

Дело против девяти представителей интеллигенции, обвиненных в Турции в "пропаганде терроризма", должно быть пересмотрено. Такое решение принял Конституционный суд страны, сообщает турецкое информагентство Anadolu 26 июля. Согласно нему, выдвинутые обвинения являются нарушением права подсудимых на свободу слова.

Суд также присудил каждому фигуранту дела компенсацию в размере 9 тысячи лир (около 1400 евро) и распорядился отправить копию своего решения всем нижестоящим инстанциям, чтобы избежать подобных нарушений в будущем.

Правозащитники призывают оправдать всех фигурантов дела

В 2016 году более 2000 представителей интеллигенции из Турции и других стран обратились к турецким властям с открытым письмом, в котором призвали воздержаться от эскалации конфликта с курдами. 203 подписавшихся были обвинены в Турции в "пропаганде терроризма", так как Анкара считает Рабочую партию Курдистана террористической организацией.

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, на скамье подсудимых находятся еще 578 подписавшихся под открытым письмом. Правозащитники назвали решение Конституционного суда "запоздалым" и призвали оправдать всех фигурантов дела.

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