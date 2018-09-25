 Суд в Турции отказал Денизу Юджелу в выплате компенсации | Новости из Германии о Европе | DW | 25.09.2018

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Европа

Суд в Турции отказал Денизу Юджелу в выплате компенсации

Юджел оценил ущерб, нанесенный его незаконным помещением под стражу и содержанием в тюрьме почти в 3 миллиона турецких лир. Решение стамбульского суда будет обжаловано.

Дениз Юджел

Дениз Юджел

Стамбульский суд отказал немецкому журналисту турецкого происхождения Денизу Юджелу (Deniz Yücel) в выплате компенсаций за время проведенное в тюрьме. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает агентство epd. Его адвокат уже заявил о том, что решение будет обжаловано в суде вышестоящей инстанции.

Контекст

Год назад в Турции арестовали журналиста Die Welt Дениза Юджела, имеющего двойное гражданство. Юджела обвиняют в пропаганде терроризма. Удастся ли Берлину добиться его освобождения? (13.02.2018)

Журналист немецкой газеты Die Welt отсутствует на процессе. Он покинул Турцию в феврале 2018 года сразу после освобождения из предварительного заключения. (28.06.2018)

Юджел оценил ущерб, нанесенный его незаконным помещением под стражу и содержанием в тюрьме почти в три миллиона турецких лир (около 400 тыс евро. - Ред.). В эту сумму входит компенсация за незаконное лишение свободы, недополученные заработки от профессиональной деятельности и судебные издержки.

"Нельзя арестовать всемирно известного журналиста в самом продуктивном возрасте, закрыть его в одиночной камере, а потом делать вид, что ничего не произошло", - прокомментировал позицию турецких властей адвокат Юджела. По словам юриста, хотя журналист и находится на свободе, его незаконное задержание не должно оставаться без последствий для Анкары.  

Работающий в Турции журналист немецкого издания "Die Welt" был взят под стражу 14 февраля 2017 года. Позднее суд поместил его под арест, заподозрив в "пропаганде терроризма" и "разжигании межнациональной ненависти".  При этом статус обвиняемого по этим статьям Юджел  получил уже после своего освобождения в феврале 2018 года. Анкара под международным давлением выпустила журналиста, однако судебный процесс по его делу продолжается.

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