 Суд в Турции оправдал сотрудника ″Репортеров без границ″ | Новости из Германии о Европе | DW | 17.07.2019

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Европа

Суд в Турции оправдал сотрудника "Репортеров без границ"

Турецкого журналиста Эрола Ондероглу обвиняли в участии в кампании поддержки прокурдского издания Özgür Gündem.

Турецкий журналист Эрол Ондероглу (фото из архива)

Турецкий журналист Эрол Ондероглу (фото из архива)

Суд в Стамбуле в среду, 17 июля, оправдал сотрудника организации "Репортеры без границ" Эрола Ондероглу, обвиняемого в пропаганде терроризма, сообщает агентство dpa со ссылкой на адвоката подсудимого. Невиновными признаны также два других фигуранта дела - руководитель турецкой правозащитной организации Шебнем Корур Финчанчы и независимый журналист Ахмет Несин.

Основанием для преследования активистовстало их участие в кампании в поддержку прокурдской газеты Özgür Gündem, преследуемой турецкими властями. В 2016 году, начиная с дня свободы прессы 3 мая, сторонники издания в течение трех месяцев по очереди на непродолжительное время символически занимали пост главного редактора Özgür Gündem.

Контекст

Берлин сотрудничает с Анкарой по беженцам, но слишком тихо возражает, когда речь идет о свободе прессы, заявил осужденный Эрдем Гюль. В МИД ФРГ обеспокоены приговором турецким журналистам. (07.05.2016)

В Анкаре не продлили аккредитацию около 80 представителям иностранных СМИ, в том числе трем немецким журналистам. В МИД Германии считают это ограничением свободы слова. (06.03.2019)

"Репортеры без границ" приветствуют оправдание Ондероглу

Представители  "Репортеров без границ" приветствовали решение суда. На своей странице в микроблоге Twitter они сообщили: "Мы очень рады тому, что наш корреспондент в Турции, а также проходившие по тому же делу обвиняемые Шебнем Корур Финчанчы и Ахмет Несин признаны невиновными!"

"Теперь турецкая система правосудия должна добиться снятия с Ондероглу другого обвинения, являющегося столь же абсурдным, что и первое", - заявили далее представители организации "Репортеры без границ".

Речь идет об обвинениях в поддержке терроризма, связанных с обращенным к правительству Турции призывом отказаться от военных операций юго-востоке страны, в регионе с преобладающим курдским населением. В 2016 году данный призыв подписали около 100 представителей турецкой интеллигенции. Сам Ондероглу этот призыв не подписывал, однако он подписал документ, поддерживающий эту акцию. Процесс по этому делу должен начаться 7 ноября 2019 года.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ".  

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