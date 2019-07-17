Суд в Турции оправдал сотрудника "Репортеров без границ"

Суд в Стамбуле в среду, 17 июля, оправдал сотрудника организации "Репортеры без границ" Эрола Ондероглу, обвиняемого в пропаганде терроризма, сообщает агентство dpa со ссылкой на адвоката подсудимого. Невиновными признаны также два других фигуранта дела - руководитель турецкой правозащитной организации Шебнем Корур Финчанчы и независимый журналист Ахмет Несин.

Основанием для преследования активистовстало их участие в кампании в поддержку прокурдской газеты Özgür Gündem, преследуемой турецкими властями. В 2016 году, начиная с дня свободы прессы 3 мая, сторонники издания в течение трех месяцев по очереди на непродолжительное время символически занимали пост главного редактора Özgür Gündem.

"Репортеры без границ" приветствуют оправдание Ондероглу

Представители "Репортеров без границ" приветствовали решение суда. На своей странице в микроблоге Twitter они сообщили: "Мы очень рады тому, что наш корреспондент в Турции, а также проходившие по тому же делу обвиняемые Шебнем Корур Финчанчы и Ахмет Несин признаны невиновными!"

"Теперь турецкая система правосудия должна добиться снятия с Ондероглу другого обвинения, являющегося столь же абсурдным, что и первое", - заявили далее представители организации "Репортеры без границ".

Речь идет об обвинениях в поддержке терроризма, связанных с обращенным к правительству Турции призывом отказаться от военных операций юго-востоке страны, в регионе с преобладающим курдским населением. В 2016 году данный призыв подписали около 100 представителей турецкой интеллигенции. Сам Ондероглу этот призыв не подписывал, однако он подписал документ, поддерживающий эту акцию. Процесс по этому делу должен начаться 7 ноября 2019 года.

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