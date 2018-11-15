 Суд в США допустил к разбирательству дело против компании Пригожина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.11.2018

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Мир

Суд в США допустил к разбирательству дело против компании Пригожина

Адвокаты пытались доказать, что материалов, собранных спецпрокурором по России Робертом Мюллером, недостаточно, чтобы обвинить компанию, известную как "фабрика троллей", в нарушении законов США.

Symbolbild Hammer im Gerichtssaal (picture-alliance/ dpa)

Суд в федеральном округе Колумбия в четверг, 15 ноября, отклонил иск российской компании Concord Management and Consulting, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, которая добивалась снятия обвинений, выдвинутых против нее спецпрокурором по России Робертом Мюллером. Адвокаты компании пытались доказать, что собранных материалов недостаточно для того, чтобы обвинить компанию в нарушении американских законов. Таким образом, судья Дэбни Фридрих допустила дело к судебному разбирательству.

Контекст

В перечень добавлены ЧВК "Вагнер", предприниматель Евгений Пригожин, ряд предполагаемых сотрудников принадлежащей ему "фабрики троллей", а также офицеров ГРУ. (20.09.2018)

Concord Management and Consulting известна в СМИ как "фабрика троллей".  В феврале 2018 года Минюст США обвинил ее и еще две российские компании во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Обвинение было также предъявлено 13 гражданам РФ. По данным Минюста, они занимались распространением дезинформации и провоцировали споры по широкому кругу резонансных вопросов в соцсетях.

По словам судьи федерального округа Колумбия, действия российской компании "были вводящими в заблуждение и направленными на подрыв функций правительства". Судья в ходе заседания процитировала выдержки из материалов обвинения, в которых приводятся слова сотрудников компании, допустивших ложь в процессе подачи заявлений на визу в США, а также упомянула, что компания использовала приложения, чтобы скрыть российское происхождение записей в социальных сетях.

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