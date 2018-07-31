 Суд в США временно запретил публикацию чертежей для печати оружия на 3D-принтере | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.08.2018

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Мир

Суд в США временно запретил публикацию чертежей для печати оружия на 3D-принтере

Компания Defense Distributed добивалась от администрации Трампа обнародования в сети инструкций для сборки оружия с помощью 3D-печати.

Оружие, напечатанное с помощью 3D-принтера

Оружие, напечатанное с помощью 3D-принтера

Окружной судья штата Вашингтон Роберт Ласник вынес во вторник, 31 июля, в Сиэтле постановление временно запретить публикацию инструкций для сборки оружия с помощью 3D-принтеров.

Контекст

В результате природных катаклизмов, несчастных случаев и преступных действий нередко страдают произведения искусства. Хорошо, если потомкам останутся хотя бы копии шедевров. (05.12.2013)

В Карлсруэ выставляется шедевр искусства оформления книги – бесценный Шпейерский евангелистарий. Благодаря факсимиле стоимостью более 20 тысяч евро его впервые показывают открытым. (14.05.2013)

Стоящая за инициативой и базирующаяся в Остине (штат Техас) компания Defense Distributed заручилась согласием федерального правительства США на обнародование чертежей в интернете 1 августа. Позднее президент США Дональд Трамп, пообщавшись с Национальной стрелковой ассоциацией США, счел решение администрации преждевременным.

По словам Ласника, одобрение инициативы могло привести к потенциально "непоправимому ущербу".

3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием различных материалов. Однако в основе любого из них лежит принцип послойного создания физического объекта по цифровой объемной модели.

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