Суд в США временно запретил публикацию чертежей для печати оружия на 3D-принтере

Окружной судья штата Вашингтон Роберт Ласник вынес во вторник, 31 июля, в Сиэтле постановление временно запретить публикацию инструкций для сборки оружия с помощью 3D-принтеров.

Стоящая за инициативой и базирующаяся в Остине (штат Техас) компания Defense Distributed заручилась согласием федерального правительства США на обнародование чертежей в интернете 1 августа. Позднее президент США Дональд Трамп, пообщавшись с Национальной стрелковой ассоциацией США, счел решение администрации преждевременным.

По словам Ласника, одобрение инициативы могло привести к потенциально "непоправимому ущербу".

3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием различных материалов. Однако в основе любого из них лежит принцип послойного создания физического объекта по цифровой объемной модели.

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Бронзовый век: кровавое золото и смертельное оружие Место раскопок - долина реки Толлензе

Бронзовый век: кровавое золото и смертельное оружие Бронзовые наконечники для стрел (Толлензе)

Бронзовый век: кровавое золото и смертельное оружие Череп молодого человека, пронзенный стрелой (Толлензе)

Бронзовый век: кровавое золото и смертельное оружие Человеческие останки на поле битвы в долине реки Толлензе

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