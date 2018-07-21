Суд в России вернул в прокуратуру дело крымского активиста Павла Гриба

При составлении обвинительного акта по делу гражданина Украины Гриба, обвиняемого в РФ в содействии терроризму, была допущена процессуальная ошибка.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вернул в прокуратуру Краснодарского края дело гражданина Украины Павла Гриба, которого российские власти обвиняют в содействии терроризму. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.
"Органами предварительного расследования была допущена ошибка", - пояснила она.
В обвинительном акте прокурор Алексей Ханеня указал редакцию статьи, которая действовала до 2016 года и предусматривала до восьми лет лишения свободы. В новой редакции она предполагает до десяти лет тюрьмы.
Дело возвращено, чтобы "было составлено новое обвинительное заключение в соответствии с законодательством", пояснила Катькало.
Политический заключенный
Дата следующего заседания не назначена. Мера пресечения обвиняемому продлена до 22 октября. Свою вину он не признает. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) считает крымского активиста Павла Гриба политическим заключенным.
Девятнадцатилетний украинец Павел Гриб был задержан сотрудниками российских спецслужб 25 августа 2017 года на территории Беларуси, после чего переведен в СИЗО Краснодара. По версии следователей, гражданин Украины убеждал 17-летнюю школьницу из Сочи Татьяну Ершову заложить самодельное взрывное устройство в школе номер 26 на выпускном вечере в июне 2017 года. Подростки общались между собой в социальных сетях.
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