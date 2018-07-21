Суд в России вернул в прокуратуру дело крымского активиста Павла Гриба

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вернул в прокуратуру Краснодарского края дело гражданина Украины Павла Гриба, которого российские власти обвиняют в содействии терроризму. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Органами предварительного расследования была допущена ошибка", - пояснила она.

В обвинительном акте прокурор Алексей Ханеня указал редакцию статьи, которая действовала до 2016 года и предусматривала до восьми лет лишения свободы. В новой редакции она предполагает до десяти лет тюрьмы.

Дело возвращено, чтобы "было составлено новое обвинительное заключение в соответствии с законодательством", пояснила Катькало.

Политический заключенный

Дата следующего заседания не назначена. Мера пресечения обвиняемому продлена до 22 октября. Свою вину он не признает. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) считает крымского активиста Павла Гриба политическим заключенным.

Девятнадцатилетний украинец Павел Гриб был задержан сотрудниками российских спецслужб 25 августа 2017 года на территории Беларуси, после чего переведен в СИЗО Краснодара. По версии следователей, гражданин Украины убеждал 17-летнюю школьницу из Сочи Татьяну Ершову заложить самодельное взрывное устройство в школе номер 26 на выпускном вечере в июне 2017 года. Подростки общались между собой в социальных сетях.

Смотритетакже:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

