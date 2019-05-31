 Суд в Приморье наложил штраф на оператора ″китовой тюрьмы″ | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2019

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Россия

Суд в Приморье наложил штраф на оператора "китовой тюрьмы"

Компания "Белый кит" признана виновной в нарушении правил рыболовства. Возле Находки в "китовой тюрьме" содержатся десятки косаток и белух, предназначенных для отправки в аквариумы и парки Китая.

Косатки

Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу, 7 июня, оштрафовал на 28 млн рублей компанию "Белый кит", которая занималась отловом морских животных, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье. "Суд постановил ООО "Белый кит" признать виновным и подвергнуть наказанию в виде штрафа в двукратном размере водных биоресурсов, равном 28 млн 173 тыс. рублей без конфискации судна и орудий нарушения", - объявил судья.

Среди нарушений, вмененных в вину компании "Белый кит", - несоответствие технических средств, количества судов, неуведомление погранслужбы и незаконное место лова.

Контекст

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В целом, административные дела по статье о нарушении правил рыболовства были возбуждены в отношении четырех компаний. Дела в отношении ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина" суд рассмотрит 10 июня, а в отношении ООО "Океанариум ДВ" - 11 июня.

"Китовая тюрьма"

Эти четыре компании держат в плену в районе Находки 10 косаток и 87 белух, предназначенных для отправки в аквариумы и парки культуры и отдыха. В октябре 2018 года представители экологической организации "Гринпис" сообщили о подготовке незаконной поставки из России в Китай 13 косаток, занесенных в Красную книгу. По данным "Гринпис", за пять лет в КНР было вывезено 15 млекопитающих.

Органы юстиции РФ возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По информации Следственного комитета, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13-ти из них было меньше года. Сахалинский областной суд постановил, что косатки, находящиеся в "китовой тюрьме" в Приморье, были выловлены незаконно.

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