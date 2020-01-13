 Суд в Петербурге возобновит рассмотрение по делу ″Сети″ 26 февраля | Новости из Германии о России | DW | 25.02.2020

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Россия

Суд в Петербурге возобновит рассмотрение по делу "Сети" 26 февраля

Слушание в отношении двух фигурантов дела "Сети" - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова - перенесено.

Протест против дела Сети

Акция протеста против дела "Сети" в Москве

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге возобновит рассмотрение дела в отношении двух фигурантов дела "Сети" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова 26 февраля. Как сообщил из зала суда во вторник, 25 февраля, корреспондент DW, заседание перенесли на 11.00 по местному времени.

Решение о переносе принято, потому что трое судей прибыли на слушание из Москвы с большим опозданием. Кроме того, приставы объявили, что на следующий день будут пускать в суд "по спискам". Это связано с тем, что подсудимые хотели бы видеть на заседании представителей либеральных, в том числе зарубежных СМИ.

Давление в СИЗО и пытки
Поддержать подсудимых пришел, в частности, исполнительный директор запрещенного в РФ общероссийского движения "За права человека" Лев Пономарев, другие активисты. Отец одного из подсудимых Николай Бояршинов выразил мнение, что информационная кампания в СМИ сыграла свою роль в том, что пришло много людей. При этом он разочарован расследованием журналистов "Медузы", выяснивших, что некоторые фигуранты пензенского дела могут быть причастны к убийству.

"От "Медузы" никто такого не ожидал, там нет никаких доказательств. Очень похоже на то, что обычно рассказывают по федеральным каналам", - считает он. Николай Бояршинов также рассказал о давлении на его сына в следственном изоляторе. 

По словам матери Виктора Филинкова Натальи, сын рассказал ей, что "его пытали". "Мне было очень тяжело, и сейчас тяжело", - рассказал он ей. Адвокат Филинкова Виктор Черкасов сообщил, что врач в СИЗО рекомендовал госпитализировать его подзащитного.

Когда подсудимых препровождали из зала суда в автозаки, собравшиеся начали скандировать: "Свободу политзаключенным! " и "Фашистская власть боится антифашистов!"

Контекст

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Суть обвинений по делу "Сети"

Ранее ряд фигурантов дела "Сети" признаны виновными в "создании террористического сообщества", при этом часть из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", часть - за "покушение на сбыт наркотиков". Молодым людям, в частности, ставилось в вину намерение сорвать выборы президента в 2018 году и чемпионат мира по футболу-2018. Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский и Андрей Чернов приговорены к 18, 16 и 14 годам соответственно. Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сагынбаев - к 13, 10, девяти и шести. Эти сроки полностью совпали с требованиями обвинения.

Пчелинцев, Шакурский и Сагынбаев ранее утверждали, что их в ходе следствия пытали электротоком. Пензенское управление ФСБ свою причастность к пыткам отрицало. На оглашение резолютивной части приговора 10 февраля ушло не более получаса. Мотивировочную часть озвучивать не стали.

Письма в поддержку фигурантов дела подписали деятели культуры, художники-мультипликаторы, врачи, студенты и многие другие.

Сообщество "Сеть" признано в России террористическим и запрещено.

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    Автор: Елена Барышева


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