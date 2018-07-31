Суд в Николаевской области Украины лишил русский язык статуса регионального

Николаевский окружной административный суд, по представлению прокуратуры, отменил решение Николаевского облсовета от 7 сентября 2012 года, предоставившее русскому языку статус регионального на территории области. Об этом во вторник, 31 июля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как указывается в сообщении, решение облсовета было тогда принято с целью реализации закона Украины "Об основах государственной языковой политики". В свою очередь Конституционный суд в феврале 2018 года признал этот закон не соответствующим конституции Украины. "Поскольку областным советом самостоятельно не принимались меры к приведению решения в соответствие с действующим законодательством, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Суд согласился с доводами прокурора", - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу 10 августа 2012 года. Он предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон разрешал использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей, напоминает информационное агентство УНИАН.

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