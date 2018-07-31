 Суд в Николаевской области Украины лишил русский язык статуса регионального | Новости из Германии об Украине | DW | 31.07.2018

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Украина

Суд в Николаевской области Украины лишил русский язык статуса регионального

Прокуратура Николаевской области опротестовала решение облсовета, поскольку Конституционный суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим конституции Украины.

Протесты против принятия закона Об основах государственной языковой политики. Киев, июнь 2012 года.

Протесты против принятия закона "Об основах государственной языковой политики". Киев, июнь 2012 года.

Николаевский окружной административный суд, по представлению прокуратуры, отменил решение Николаевского облсовета от 7 сентября 2012 года, предоставившее русскому языку статус регионального на территории области. Об этом во вторник, 31 июля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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Как указывается в сообщении, решение облсовета было тогда принято с целью реализации закона Украины "Об основах государственной языковой политики". В свою очередь Конституционный суд в феврале 2018 года признал этот закон не соответствующим конституции Украины. "Поскольку областным советом самостоятельно не принимались меры к приведению решения в соответствие с действующим законодательством, первый заместитель прокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Суд согласился с доводами прокурора", - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу 10 августа 2012 года. Он предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон разрешал использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей, напоминает информационное агентство УНИАН.

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Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (27.07.2017)  

Ссылки в интернете

Сообщение на сайте прокуратуры Николаевской области

Аудио- и видеофайлы по теме

Языковой вопрос на Украине: дело в Конституционном суде страны (16.11.2016)  

29.09. 2014 Геофактор: Лидер "Собак в космосе" о "ленинопаде" и языковом вопросе на Украине  

Андрей Курков: Русский язык стал главной жертвой конфликта с Россией  

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