Суд в Москве снизил срок ареста Льва Пономарева

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на вердикт об аресте Льва Пономарева и постановил снизить до 16 суток срок ареста 77-летнего исполнительного директора движения "За права человека". Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщила корреспондент DW из зала суда. На свободу он выйдет 21 декабря.

Ранее Тверской районный суд Москвы назначил правозащитнику наказание в виде административного ареста на срок в 25 суток, после чего адвокаты Пономарева подали апелляцию на приговор в России, а также обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Перед заседанием в пятницу Пономарев с сомнением высказался о том, что его отпустят: "Неадекватность власти меня поражает. Думаю, меня выпустят после 16-17 декабря, после митингов, из-за которых я здесь".

На эти дни, в частности, запланированы шествие и митинг под названием "Марш за мир. Против насилия", проводимый объединившимися с правозащитниками либералами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь до судебных слушаний отвечая на вопрос журналистов, есть ли надежда на освобождение правозащитника, отметил: "Мы рассчитываем на беспристрастное рассмотрение вопроса, у нас нет сомнений, что так и произойдет".

Одиночный пикет у здания Мосгорсуда

В спецприемнике с Пономаревым "жестоко обращались"

В 12-местной камере спецприемника №1 ГУВД Москвы, куда Льва Пономарева доставили сразу после оглашения приговора, правозащитника посетил член Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

"Лев Александрович испытывает серьезные страдания, и вряд ли это благополучно отразится на его состоянии здоровья. Пыточными я бы условия не назвал, но то, что это жестокое обращение, это действительно так", - рассказал позднее Бабушкин.

В камере тесно, "кровати неудачной конструкции" , питание - "слабенькое", пояснил он.

Пономарев страдает от ишемической болезни сердца. Во время оглашения приговора 5 декабря адвокаты даже настаивали на том, чтобы перенести заседание в другой зал, так как в помещении было очень душно, и 77-летний активист плохо себя чувствовал.

Приговор правозащитнику

Тверской районный суд Москвы 5 декабря приговорил правозащитника к 25 суткам административного ареста. Судья Дмитрий Гордеев признал 77-летнего Пономарева виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

После того, как московские власти отказали в согласовании небольшой несанкционированной акции 28 октября на Лубянской площади в Москве в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", Пономарев написал в Facebook: "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать".

Адвокат Еланчик настаивал на прекращении дела в отношении Пономарева в связи с тем, что оно, по версии юристов, является политически мотивированным. Защитники отмечали, что акция проводилась в формате народного схода, без плакатов и лозунгов, что не требует согласования с органами власти.

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