Суд в Москве продлил содержание под стражей украинских моряков

Лефортовский районный суд Москвы на три месяца - до 24 апреля - продлил срок содержания под стражей украинских моряков, проходящих по делу о незаконном пересечении границы РФ. Об этом во вторник, 15 января, сообщил корреспондент DW из зала суда.

Заседание проходит в трех разных помещениях одновременно.

Первыми огласили вердикт группе подсудимых в составе Сергея Попова, Андрея Шевченко, Владимира Терещенко и Богдана Головаша. Позднее аналогичное постановление вынесли еще четырем военнослужащим. В третьем зале оглашение еще продолжается.

В военный суд дело передано не будет

Между тем адвокат Николай Полозов, защищающий члена экипажа Дениса Гриценко, сообщил, что ходатайство защиты о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд (МГВС) отклонено. Он добавил, что обжаловать постановление о продлении ареста сторона защиты будет во всех инстанциях, в том числе, и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова в свою очередь заявила, что Киев рассматривает любые возможности возвращения арестованных на родину.

Формат слушаний 15 января был изменен с открытого на закрытый. На данном шаге настаивал прокурор, сославшийся на "неординарность" дела, адвокаты выступали против.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября в Черном море вблизи Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир). Их обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ. Экипаж кораблей из 24 человек арестовали до 25 января. Все арестованные заявили следователям, что являются военнопленными, и отказались от дачи показаний. Военнопленными моряков называют и в Киеве. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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