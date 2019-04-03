Суд в Москве продлил на полгода арест футболистов Мамаева и Кокорина

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл, а также знакомый футболистов Александр Протасовицкий останутся в СИЗО до 25 сентября 2019 года. Такое решение вынесла в среду, 3 апреля, судья Замоскворецкого суда города Москвы Елена Абрамова.

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении подсудимых до 25 сентября ", - цитирует вердикт агентство "Интерфакс ". Предварительное заседание по делу спортсменов проходило в закрытом режиме.

Несмотря на то, что адвокаты обвиняемых настаивали на изменении меры пресечения на более мягкую, суд не увидел для этого оснований.

Драки с участием футболистов Мамаева и Кокорина

Утром 8 октября футболисты Мамаев и Кокорин и их друзья стали участниками двух драк. Первая потасовка случилась у гостиницы "Пекин", в ее результате пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук.

Вторая драка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - произошла в кафе "Кофемания" на улице Большая Никитская.

Футболисты Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО с октября 2018 года. На Павла Мамаева и заведено уголовное дело по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе организованной группы, побоях в составе организованной группы и хулиганстве в составе организованной группы.

Александр Кокорин обвиняется в двух эпизодах умышленного причинения легкого вреда здоровью, в том числе с применением предмета в качестве оружия, и хулиганстве.

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