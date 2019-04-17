 Суд в Москве продлил арест украинских моряков | Новости из Германии о России | DW | 17.07.2019

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Россия

Суд в Москве продлил арест украинских моряков

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 октября арест 13 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Корабли близ Керченского пролива

Моряки были захвачены близ Керченского пролива

Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца срок ареста 13 из 24 украинских моряков, которых российские пограничники задержали во время инцидента близ Керченского пролива. Судья Елена Канева в среду, 17 апреля, удовлетворила ходатайства следствия о продлении меры пресечения до 24 октября.

Заседания прошли в закрытом режиме для "сохранения тайны предварительного расследования". В суде присутствовали родственники моряков, украинские и европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Контекст

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Украина просит Международный трибунал по морскому праву обязать Россию вернуть захваченные у Керченского пролива корабли и освободить украинских моряков. Решение ожидается 25 мая. Репортаж DW из Гамбурга. (10.05.2019)

Решения по ходатайствам о продлении ареста остальных моряков будут приняты позже в тот же день. Следствие по делу украинских моряков завершено, в ближайшее время адвокаты приступят к ознакомлению с материалами.

Захват украинских кораблей и экипажей в Черном море

25 ноября в ВМС Украины сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Черном море на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда. Позднее экипажи украинских судов - в общей сложности 24 человека - были арестованы.

В ФСБ России заявили, что катера и буксир, которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России.

Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан РФ, причастных к конфликту близ Керченского пролива. Кроме того, штрафные меры в связи с инцидентом ввели США, Канада и Австралия.

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