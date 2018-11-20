 Суд в Москве признал законным штраф журналу The New Times | Новости из Германии о России | DW | 20.11.2018

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Россия

Суд в Москве признал законным штраф журналу The New Times

Тверской суд отклонил апелляцию защиты на наложение штрафа на главного редактора Евгению Альбац, а также на рекордный, 22-миллионный штраф самому изданию.

Евгения Альбац

Евгения Альбац

Тверской суд Москвы признал законным наложение административного штрафа на главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац и на само издание за несвоевременную подачу в Роскомнадзор сведений о зарубежном финансировании. Во вторник, 20 ноября, суд не удовлетворил апелляцию адвокатов издания и оставил в силе штраф в размере 22,25 миллиона рублей в отношении журнала и штраф в размере 30 тысяч рублей Евгении Альбац, сообщает корреспондент DW из зала суда.

Контекст

Во время заседания Альбац заявила об "абсолютно политическом характере" преследования. По ее словам, подобные решения наносят "колоссальный ущерб российскому праву". Кроме того, главный редактор журнала принесла в суд и показала судье распечатки пожертвований на уплату штрафа, сообщает корреспондент DW.

Рекордный штраф

26 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на рекордную для российских СМИ сумму в 22,25 млн рублей. В решении суда говорится, что издание не отчиталось о получении 22,2 млн рублей от "Фонда поддержки свободы прессы", включенного Минюстом РФ в список "иностранных агентов".

На следующий день представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что такой огромный штраф для журнала The New Times "наносит ущерб свободе СМИ" в России и призвал власти отменить его. Журнал объявил сбор пожертвований на уплату рекордного штрафа и на четвертые сутки объявил, что удалось собрать полную сумму штрафа.

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