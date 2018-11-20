Суд в Москве признал законным штраф журналу The New Times

Тверской суд Москвы признал законным наложение административного штрафа на главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац и на само издание за несвоевременную подачу в Роскомнадзор сведений о зарубежном финансировании. Во вторник, 20 ноября, суд не удовлетворил апелляцию адвокатов издания и оставил в силе штраф в размере 22,25 миллиона рублей в отношении журнала и штраф в размере 30 тысяч рублей Евгении Альбац, сообщает корреспондент DW из зала суда.

Во время заседания Альбац заявила об "абсолютно политическом характере" преследования. По ее словам, подобные решения наносят "колоссальный ущерб российскому праву". Кроме того, главный редактор журнала принесла в суд и показала судье распечатки пожертвований на уплату штрафа, сообщает корреспондент DW.

Рекордный штраф

26 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на рекордную для российских СМИ сумму в 22,25 млн рублей. В решении суда говорится, что издание не отчиталось о получении 22,2 млн рублей от "Фонда поддержки свободы прессы", включенного Минюстом РФ в список "иностранных агентов".

На следующий день представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что такой огромный штраф для журнала The New Times "наносит ущерб свободе СМИ" в России и призвал власти отменить его. Журнал объявил сбор пожертвований на уплату рекордного штрафа и на четвертые сутки объявил, что удалось собрать полную сумму штрафа.

Смотрите также:

Как тройка карикатуристов видит свободу слова Сергей Елкин - свобода мнений в России Российский карикатурист Сергей Елкин так видит свободу слова в своей стране: когда русский человек желает выразить свое мнение, ему поневоле приходится кричать.

Как тройка карикатуристов видит свободу слова Сельджук Эрдем - свобода слова в Турции Хотя карикатурист из Турции Сельджук Эрдем предпочитает, чтобы вместо него говорили его карикатуры, он предложил цитату, которая сопровождает эту работу: "Первое, что они сделают, - придут за вашими свободными мыслями. Всегда. Когда они заставят вас молчать, они могут делать все, что хотят. Или они не могут?"

Как тройка карикатуристов видит свободу слова Гадо - труд медиа по примеру Сизифа Сфокусировав свое внимание на свободе слова во времена Трампа и социальных сетей, карикатурист из Кении Гадо (GADO) изобразил "общий вид медиа во времена фейковых новостей". Автор: Оли Танген-младший, Наталья Позднякова

