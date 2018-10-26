 Суд в Москве признал ВИЧ-сервисную НКО виновной в пропаганде наркотиков | Новости из Германии о России | DW | 26.10.2018

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Россия

Суд в Москве признал ВИЧ-сервисную НКО виновной в пропаганде наркотиков

Суд согласился с выводами лингвистической экспертизы статьи, размещенной на сайте ФАР. Адвокаты считают, что материал не побуждает людей к употреблению наркотиков.

Активист профилактики ВИЧ на акции протеста в России

Активист профилактики ВИЧ на акции протеста в России

Зюзинский районный суд Москвы признал ВИЧ-сервисную негосударственную организацию фонд имени Андрея Рылькова (ФАР) виновной в совершении административного нарушения по части 1 статье 6.13 КоАП - пропаганда наркотических средств. Фонд должен заплатить штраф 800 тысяч рублей, сообщила DW в пятницу, 26 октября, юрист фонда Анна Кинчевская.

"Решение пока не вступило в силу, мы собираемся его обжаловать и будем собирать деньги на штраф. Сейчас таких денег на оплату штрафа у организации нет, сложившаяся ситуация может затруднить работу фонда", - рассказала Кинчевская.

Причиной судебного разбирательства стало размещение на сайте фонда статьи, адресованной уличным потребителям наркотиков, в среде которых социальные работники ФАР занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции, гепатита С и других сопутствующих наркопотреблению заболеваний по методике "снижения вреда". В статье рассказывалось о рисках, связанных с употреблением так называемых "солей". Согласно проведенной по назначению Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России лингвистической экспертизе, статья признана пропагандой наркотических средств.

Контекст

Законодательство гарантирует любому гражданину РФ бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом корреспондент DW решила проверить, как действует эта норма. (01.12.2017)

Глава центра по борьбе со СПИДом заявил о росте заболеваемости в России. К концу 2017 года количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составит не менее 100 000. (30.11.2017)

Адвокаты  ФАР считают, что в опубликованном материале не содержится умысла на побуждение людей к употреблению наркотиков, напротив, она адресована уже действующим потребителям с целью предотвратить ухудшения их состояния и минимизировать возможные риски для здоровья.

Признали "иноагентом"

ФАР был создан в 2009 году и назван в память скончавшегося активиста в области профилактики ВИЧ и снижения вреда от наркотиков. Организация оказывает правовую поддержку и ведет уличную социальную работу в сообществе наркозависимых. В 2015 году клиентами ФАР были чуть менее 5000 человек.

ФАР не в первый раз подвергается давлению со стороны властей. Ранее, в сентябре 2016 года, ВИЧ-сервисную НКО уведомили о возможном исключении из реестра юрлиц (ЕГРЮЛ), что грозило фонду закрытием. В июне 2016 года ФАР был признан "иноагентом".

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    2,5 миллиона новых случаев заражения за год

    В 2015 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире составило почти 2,5 миллиона, говорится в ежегодном исследовании Global Burden of Disease (GBD), опубликованном в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В России количество ВИЧ-инфицированных за год выросло на 57 тысяч. В стране самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европе, говорится в исследовании.

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    Расхождение в цифрах

    В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

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    Тысячекратный рост

    То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах.

    Автор: Ирина Филатова


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ВИЧ в России: немцы в шоке от ситуации в стране – DW Новости (18.10.2017)

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Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

В пятницу, 22 июля, в Дурбане завершается 21-я Международная конференция по ВИЧ/СПИДу. Сколько ВИЧ-инфицированных в России и мире и как их число изменилось за 20 лет - в инфографике DW. (22.07.2016)  

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