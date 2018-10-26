Суд в Москве признал ВИЧ-сервисную НКО виновной в пропаганде наркотиков

Суд согласился с выводами лингвистической экспертизы статьи, размещенной на сайте ФАР. Адвокаты считают, что материал не побуждает людей к употреблению наркотиков.
Зюзинский районный суд Москвы признал ВИЧ-сервисную негосударственную организацию фонд имени Андрея Рылькова (ФАР) виновной в совершении административного нарушения по части 1 статье 6.13 КоАП - пропаганда наркотических средств. Фонд должен заплатить штраф 800 тысяч рублей, сообщила DW в пятницу, 26 октября, юрист фонда Анна Кинчевская.
"Решение пока не вступило в силу, мы собираемся его обжаловать и будем собирать деньги на штраф. Сейчас таких денег на оплату штрафа у организации нет, сложившаяся ситуация может затруднить работу фонда", - рассказала Кинчевская.
Причиной судебного разбирательства стало размещение на сайте фонда статьи, адресованной уличным потребителям наркотиков, в среде которых социальные работники ФАР занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции, гепатита С и других сопутствующих наркопотреблению заболеваний по методике "снижения вреда". В статье рассказывалось о рисках, связанных с употреблением так называемых "солей". Согласно проведенной по назначению Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России лингвистической экспертизе, статья признана пропагандой наркотических средств.
Адвокаты ФАР считают, что в опубликованном материале не содержится умысла на побуждение людей к употреблению наркотиков, напротив, она адресована уже действующим потребителям с целью предотвратить ухудшения их состояния и минимизировать возможные риски для здоровья.
Признали "иноагентом"
ФАР был создан в 2009 году и назван в память скончавшегося активиста в области профилактики ВИЧ и снижения вреда от наркотиков. Организация оказывает правовую поддержку и ведет уличную социальную работу в сообществе наркозависимых. В 2015 году клиентами ФАР были чуть менее 5000 человек.
ФАР не в первый раз подвергается давлению со стороны властей. Ранее, в сентябре 2016 года, ВИЧ-сервисную НКО уведомили о возможном исключении из реестра юрлиц (ЕГРЮЛ), что грозило фонду закрытием. В июне 2016 года ФАР был признан "иноагентом".
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