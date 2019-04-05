Суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы в четверг, 13 февраля, оштрафовал американскую компанию Twitter на 4 млн рублей за отказ хранить данные пользователей-россиян на территории России. Это решение судья Александра Михалева вынесла по административному протоколу Роскомнадзора от 31 января.

На процессе отсутствовали представители Twitter и Роскомнадзора, в материалах дела была письменно изложена позиция компании, которая не признает себя виновной, поскольку сервис не выступает в качестве оператора данных. В постановлении суда указано, что штраф следует заплатить в течение 60 дней с момента вступления решения в силу и у компании есть 10 дней на обжалование.

Аналогичный протокол Роскомнадзор составил на Facebook. Российские власти уже несколько лет добиваются от соцсетей локализации данных российских пользователей, российский суд год назад оштрафовал Twitter на 3000 рублей. Норма о миллионных штрафах за отказ переносить данные пользователей в Россию была добавлена в декабре 2019 года, она предусматривает штрафы от 1 млн до 6 млн рублей для юридических лиц, а в случае повторного нарушения - до 18 млн рублей. Кроме того предусмотрена и блокировка сайтов, как это произошло с соцсетью LinkedIn в 2016 году.

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