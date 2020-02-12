 Суд в Москве оштрафовал экоактивистов за видеообращение о полигоне в Шиесе | Новости из Германии о России | DW | 12.02.2020

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Россия

Суд в Москве оштрафовал экоактивистов за видеообращение о полигоне в Шиесе

Активисты хотели записать на Красной площади видео о строительстве мусорного полигона в Архангельской области. Тверской суд оштрафовал троих на 10 тысяч рублей. Дело четвертого изучат в марте.

Бульдозер на мусорном полигоне в России

Бульдозер на мусорном полигоне в России (фото из архива)

Тверской районный суд Москвы в среду, 12 февраля, оштрафовал троих экоактивистов, которые хотели записать на Красной площади видеообращение о строительстве мусорного полигона у станции Шиес в Архангельской области. Татьяне Вишневецкой, Надежде Назаровой и Анатолию Куценкову назначены штрафы по 10 тысяч рублей. Заседание по делу четвертого активиста Федора Морозова отложено до 12 марта.

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Судья, занимавшийся делами Вишневецкой и Куценкова, не изучал видеозапись задержания и отклонил ходатайства защиты, отметил их адвокат Дмитрий Захватов. В случае Назаровой судья также не смотрел видеозапись, подчеркнула ее защитница Лидия Аносова.

Протесты против полигона в Архангельской области

Четырех активистов задержали на Красной площади 26 января. Они собирались записать видеоролик о строительстве мусорного полигона в Архангельской области, на который планировалось вывозить отходы из Москвы и других российских регионов. Жители Архангельска, Северодвинска, Сыктывкара и других населенных пунктов региона с октября 2018 года выступают против строительства полигона возле железнодорожной станции Шиес.

В декабре 2019 года мэрия Москвы обнародовала новый проект схемы по утилизации отходов до 2029 года. Власти столицы будут вывозить большую часть мусора в Московскую, Калужскую и Владимирскую области, следует из документа. В списке нет полигона у станции Шиес. В январе 2020 года архангельский суд обязал инвестора мусорного полигона снести постройки, возведенные на площадке.

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    Автор: Елена Барышева


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Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

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