 Суд в Москве отменил заседание по делу Леонида Волкова | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2019

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Россия

Суд в Москве отменил заседание по делу Леонида Волкова

Дело Леонида Волкова возвращено для устранения недостатков, сообщили DW в пресс-службе Тверского суда.

Леонид Волков в суде

Леонид Волков в суде

Тверской суд Москвы во вторник, 4 июня, отменил запланированное на это день заседание по делу арестованного оппозиционера Леонида Волкова. "Дело возвращено для устранения недостатков", - сообщила корреспонденту DW пресс-служба суда менее чем за час до намеченного начала заседания.

Контекст

Независимые журналисты в России, Беларуси и Турции сталкиваются с притеснениями со стороны властей. Отношения политики и СМИ обсудили участники Global Media Forum в Бонне. (28.05.2019)

В интервью DW соратник Алексея Навального рассказывает о том, чего он ожидает от Германии и Европы. Волков также отвечает на вопрос, является ли Россия европейской страной. (14.01.2019)

Суд должен был рассмотреть административный протокол в отношении Волкова - ближайшего соратника Алексея Навального - по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти. По словам директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, новое дело Леонида Волкова связано с тем, что на своей странице в Twitter он процитировал решение суда по делу жителя Новгородской области Юрия Картыжева, осужденного за неуважение к обществу, госсимволам и органам власти.

Симоновский районный суд Москвы 22 мая приговорил Леонида Волкова к 20 суткам административного ареста из-за митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся 9 сентября 2018 года. Волков был признан организатором публичного мероприятия, поскольку, с точки зрения суда, он вел агитацию через интернет. В тот же день Волков в интервью DW пояснил, что вел трансляцию на YouTube с обсуждением и объяснением происходящего. "Это и привело меня в суд", - добавил он.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Дело Леонида Волкова: за что задержали соратника Навального?

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Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

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