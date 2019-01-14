 Суд в Москве изменил режим заседания по украинским морякам | Новости из Германии об Украине | DW | 15.01.2019

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Украина

Суд в Москве изменил режим заседания по украинским морякам

Адвокат украинцев, задержанных вблизи Керченского пролива, настаивает на передаче рассмотрения дела в военный суд.

Бумажные кораблики перед Лефортовским районным судом Москвы

Бумажные кораблики перед Лефортовским районным судом Москвы

Лефортовский районный суд Москвы изменил с открытого на закрытый режим заседания по вопросу о продлении ареста украинским морякам, проходящим по делу о незаконном пересечении границы РФ. Об этом во вторник, 15 января, сообщил корреспондент DW из зала суда.

Контекст

В Европе идут дискуссии о том, как реагировать на инцидент в Керченском проливе: какими методами способствовать снятию напряженности в регионе и следует ли наказать Россию за эскалацию насилия. (28.11.2018)

Подкомитет Европарламента по обороне провел слушания по керченскому кризису и влиянию РФ на Балканах. В ЕС обещают принять меры, если Россия не отпустит украинских моряков. (04.12.2018)

На изменении формата слушаний настаивал прокурор, сославшийся на "неординарность" дела. Адвокаты выступали против подобного шага.

До начала заседания военнослужащих ВМС Украины развели по трем залам. Они привели свои личные данные, однако отвечать на вопросы отказались, сославшись на статью 17 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Адвокат требует передачи дела в военный суд

Адвокат одного из арестованных Сергей Бадамшин сообщил журналистам, что защита будет настаивать на передаче рассмотрения дела в Московский гарнизонный военный суд.

Юрист обосновал это тем, что задержанию "предшествовали и сопутствовали события, которые представляют собой конфликт между РФ и Украиной", уточняет ТАСС.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября в Черном море вблизи Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера и буксир). Их обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ. Экипаж кораблей из 24 человек арестовали до 25 января. Все арестованные заявили следователям, что являются военнопленными, и отказались от дачи показаний. Военнопленными моряков называют и в Киеве. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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