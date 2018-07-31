Суд в Москве вернул полиции материалы дела Pussy Riot

Хамовнический суд Москвы во вторник, 31 июля, вернул полиции материалы административных дел в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова и троих активисток арт-группы Pussy Riot Вероники Никульшиной, Ольги Пахтусовой и Ольги Курачевой, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Документы возвращены для устранения недостатков, сообщили в суде.

Все четверо прождали несколько часов в автозаке у здания суда, где должно было состояться рассмотрение дела, после чего их вывели из машины и почти сразу завели обратно, сообщает корреспондент DW с места событий. Как полагают Верзилов и Пахтусова, их доставят обратно в ОВД Лужники, где снова оставят на ночь.

Ранее Верзилов написал в своем микроблоге в Twitter, что полиция составила протоколы по части 2 статьи 20.2 Кодекса административных правонарушений (КоАП) РФ (проведение публичного мероприятия без уведомления), а участницам Pussy Riot также вменяют статью 19.3 КоАП (неповиновение полиции) за отказ от личного досмотра в отсутствии адвоката. Верзилов предположил, что их арестуют на 10 суток.

Пахтусова: "Мы никакого сопротивления не оказывали"

"С юридической точки зрения все происходящее - просто невообразимый абсурд. Три статьи за одно деяние - это беспредел. Плюс сопротивление законным требованиям сотрудников - это вообще откровенная клевета, мы просто просили дождаться адвоката и никакого сопротивления не оказывали", - заявила DW Пахтусова, находясь в автозаке возле здания Хамовнического суда.

Верзилов и активистки Pussy Riot 15 июля выбежали на поле во время финального матча ЧМ по футболу между Францией и Хорватией, проходившего на московском стадионе "Лужники". Этой акцией они хотели потребовать от властей освободить политзаключенных, прекратить аресты на митингах и допустить политическую конкуренцию в стране.

На следующий день Хамовнический суд арестовал Верзилова, Курачеву, Никульшину и Пахтусову на 15 суток за административное правонарушение. Им назначены штрафы в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы. 30 июля Верзилова, Никульшину, Пахтусову и Курачеву снова задержали - сразу после выхода из спецприемников.

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