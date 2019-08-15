 Суд в Москве вернул в полицию дело Дарьи Сосновской | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2019

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Россия

Суд в Москве вернул в полицию дело Дарьи Сосновской

Дело Сосновской вызвало в России широкий резонанс из-за жесткого задержания этой девушки на акции протеста в Москве 10 августа. Адвокат надеется на прекращение административного дела против Сосновской.

Задержание Дарьи Сосновской

Задержание Дарьи Сосновской

Таганский суд Москвы в понедельник, 19 августа, вернул полиции административное дело Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот при задержании на акции протеста в Москве 10 августа. В суде пояснили, что протокол на Сосновскую возвращен в Таганское ОВД "из-за недостатков при его составлении".

Адвокат Сосновской Татьяна Молоканова выразила удовлетворение в связи с решением суда и надежду на то, что административное производство в отношении ее подзащитной будет прекращено из-за отсутствия состава правонарушения и ошибок при составлении протокола. 

Ошибки в протоколе

"(Среди ошибок. - Ред.) процессуальные моменты. Во-первых, в материалах есть исправленное обязательство о явке, которое не соответствует тому, которое давали нам. Во-вторых, источник происхождения фотографий в материалах дела установить невозможно. Ну, и другие процессуальные нарушения", - сказала Молоканова в интервью "Новой газете".

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Дело Дарьи Сосновской вызвало в России широкий резонанс из-за грубого задержания этой девушки. На выложенной в интернете видеозаписи видно, как полицейский бьет ее в живот. Возле автозака девушка получила еще один удар по голове. После задержания у Сосновской диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Девушка обратилась к главе Следственного комитета России по Тверскому району с требованием наказать сотрудника МВД, ударившего ее. Московское управление полиции проводит служебную проверку по факту грубого задержания Дарьи Сосновской.

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