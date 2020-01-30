 Суд в Москве арестовал пятерых полицейских по делу Голунова | Новости из Германии о России | DW | 30.01.2020

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Россия

Суд в Москве арестовал пятерых полицейских по делу Голунова

Пятеро экс-полицейских, участвовавших в задержании журналиста Голунова, арестованы на два месяца. Они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

Иван Голунов после освобожения из-под домашнего ареста, июнь 2019

Иван Голунов после освобожения из-под домашнего ареста, июнь 2019

Басманный суд Москвы в четверг, 30 января, арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских, которые участвовали в незаконном задержании журналиста-расследователя интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Под арест до 29 марта отправлены Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец - бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы.

Все пятеро были задержаны 29 января. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а, б, в" ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Примечательно, что среди задержанных не было их бывшего начальника - полковника Андрея Щирова. По сообщению "Интерфакса", он дал показания по делу, но остался в статусе свидетеля. На допросе он уверял, что не знал о планах подчиненных подбросить Голунову наркотики.

Дело Голунова

На заседании Басманного суда один из защитников заявил, что фактически организатором дела Ивана Голунова был генерал Андрей Пучков, который ранее был освобожден от должности начальника УВД по ЗАО.

Контекст

Официальные извинения журналисту за незаконное уголовное преследование должны были быть принесены в письменном виде не позднее месяца со дня прекращения уголовного дела. Это не сделано до сих пор. (22.01.2020)

Президент РФ Владимир Путин становится, в сущности, российским верховным судьей с почти царскими полномочиями карать и миловать, считает Константин Эггерт. (30.01.2020)

Лишь один из пятерых обвиняемых - Максим Уметбаев - частично признал вину по эпизоду с превышением должностных полномочий, заявив, что он "нанес пощечину" Голунову. Сам журналист рассказывал, что Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку уголовное преследование журналиста было прекращено. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

Следствие пришло к выводу, что полицейские действительно подбросили наркотики в рюкзак и в квартиру Голунова, чтобы привлечь его к уголовной ответственности, при этом подброшенные наркотики были незаконно приобретены, незаконно хранились и незаконно перевозились.

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  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

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  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

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    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

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    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Смотреть видео 02:21

Как в Германии реагируют на акции протеста в Москве и освобождение Голунова

Контекст

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих. (12.06.2019)  

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