 Суд в Москве арестовал общавшегося с ″архангельским террористом″ школьника | Новости из Германии о России | DW | 06.11.2018

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Россия

Суд в Москве арестовал общавшегося с "архангельским террористом" школьника

Восьмиклассник арестован до 2 декабря. Ранее московское управление СКР открыло против подростка дело о незаконном изготовлении оружия и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Автомобиль российской полиции

Пресненский районный суд Москвы арестовал до 2 декабря 14-летнего школьника, который, предположительно, общался через интернет с молодым человеком, подозреваемым в организации взрыва в здании архангельского УФСБ. Об этом пресс-секретарь суда Алексей Черников сообщил во вторник, 6 ноября. С соответствующим ходатайством в суд ранее обратились следственные органы.

По словам Черникова, суд отклонил ходатайства об избрании восьмикласснику "меры пресечения, не связанной с лишением свободы", которые подали прокурор, защитник, законный представитель подростка и сам школьник.

Восьмиклассника задержали 2 ноября. По данным агентства "Интерфакс", в квартире в московском районе Южное Тушино, где живет подросток, был обнаружен предмет, "похожий на самодельное взрывное устройство". На следующий день главное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило в отношении школьника уголовное дело о незаконном изготовлении оружия и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

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Взрыв признали терактом

31 октября в здании управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв. "Лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью", - заявил Национальный антитеррористический комитет. В результате происшествия пострадали также трое сотрудников ФСБ.

Впоследствии было уточнено, что подрывником оказался 17-летний местный житель, студент политехнического колледжа, состоявший в интернет-сообществе "анархистов". Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов.

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    Автор: Илья Коваль


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