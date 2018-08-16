 Суд в Малайзии освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.03.2019

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Мир

Суд в Малайзии освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Шах-Аламе отпустил на свободу одну из обвиняемых в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Прокуратура не объяснила, почему сняла обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа.

Освобожденная в зале суда в Шах-Аламе гражданка Индонезии Сити Айсиа

Освобожденная в зале суда в Шах-Аламе гражданка Индонезии Сити Айсиа

На судебном процессе в Малайзии по делу об убийстве Ким Чен Нама - старшего единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - в четверг, 16 августа, прокуратура без объяснения причин неожиданно сняла обвинения с одной из подсудимых. После этого судья распорядился отпустить на свободу 26-летнюю гражданку Индонезии Сити Айсиа.

Контекст

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла безрезультатно. Для возникновения доверия между Пхеньяном и Вашингтоном необходимо участие других стран АТР, считает Хао Гуй. (28.02.2019)

Пхеньян предписал послу Малайзии покинуть Северную Корею в течение 48 часов. Ранее малайзийские власти выдворили посла КНДР, который раскритиковал выводы следствия по делу об убийстве Ким Чен Нама. (06.03.2017)

Индонезийский посол в Малайзии выразил удовлетворение решением суда в Шах-Аламе. По его словам, Айсиа должна быть как можно скорее доставлена на родину.

Сити Айсиа и вьетнамка Доан Тхи Хуонг обвинялись в том, что 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура они распылили в лицо Ким Чен Наму состав, содержавший VX - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия. Семьи обеих женщин утверждают, что они не хотели смерти 45-летнего Кима, а убийство произошло по недоразумению.

Южная Корея подозревает, что за убийством брата Ким Чен Ына стоят власти КНДР. США тоже обвинили Пхеньян в отравлении Ким Чен Нама и на этом основании ввели новые санкции против Северной Кореи.

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    Автор: Эстер Фельден


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