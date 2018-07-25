Суд в Люксембурге увязал решения об экстрадиции с судебной реформой в Польше

Спорная судебная реформа в Польше, ставящая под сомнение независимость судебной системы в стране в целом, может служить основанием для отказа Варшаве в ее запросах на экстрадицию из других государств ЕС. Соответствующий вердикт вынес в среду, 25 июля, Европейский суд в Люксембурге.

Ранее гражданин Польши, обвиняемый в торговле наркотиками и арестованный в Ирландии, отказался сдаться польским властям, настаивавшим на его выдаче.

Мужчина аргументировал это тем, что из-за правовых преобразований не может рассчитывать на справедливое разбирательство у себя в стране. При этом подсудимый ссылался на позицию Еврокомиссии, заявлявшей, что реформа нарушит принцип разделения властей и ограничит независимость судов в Польше.

Реагируя на приговор, польский министр юстиции Збигнев Зёбро выразил уверенность, что постановление не означает автоматический запрет на экстрадиции. В каждом отдельном случае решение должен будет принимать судебная инстанция соответствующей страны.

Перестройка система юстиции

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" перестраивает систему юстиции с 2015 года. Свои действия она объясняет тем, что судей назначило правившее до этого либеральное правительство, а также тем, что некоторые судьи занимают свои должности со времен коммунистического режима. Европейский Союз также многократно призывал Варшаву изменить спорные законы и пойти на диалог с Брюсселем по правовым вопросам. Ранее Еврокомиссия уже обращалась к правительству Польши с требованием до 20 марта пересмотреть свою позицию по спорной судебной реформе и привести ее в соответствие со стандартами ЕС.

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