Суд в Краснодаре удовлетворил иск Дерипаски к иностранным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу, 25 октября, полностью удовлетворил иск российского миллиардера (Forbes оценивает его состояние в 3,6 млрд долларов. - Ред.) Олега Дерипаски к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также американскому журналу The Nation. Согласно решению суда, они обязаны удалить порочащую бизнесмена информацию с их сайтов, а также опубликовать ее опровержение в десятидневный срок. Речь идет о статьях 2008 и 2012 годов.

Как сообщил из зала суда корреспондент РБК, представители ответчиков в Краснодаре не появились. "Нет даже реакции на обращение с их стороны. Я лично считаю, что подобное отношение с их стороны к рассмотрению судебного спора свидетельствует об отсутствии правовых аргументов. Потому что, если издание дорожит своей репутацией, оно может найти форму, удобную для него, чтобы хотя бы изложить свою позицию", - заявил представитель российского бизнесмена.



Дерипаска обратился в российский суд с иском о защите деловой репутации 13 сентября 2019 года. Как пояснил тогда его адвокат Алексей Мельников, такое решение было принято, поскольку, опираясь на эти публикации, управление США по контролю за иностранными активами наложило на миллиардера ограничительные меры и включило его в "санкционный список запрещенных лиц".

Специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин пояснил газете "Ведомости", что решение Краснодарского суда не будет признано в США. По словам Гландина, первая поправка к конституции США предполагает свободу слова, а сам факт этого суда и его решение противоречат свободе слова.

Санкции ввели и затем отменили

Министерство финансов США ввело 6 апреля 2018 года ограничительные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Кроме Олега Дерипаски, в их числе были владелец частной бизнес-группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Санкции были наложены также на 14 российских компаний.

27 января 2019 года Минфин США снял санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Решение принято после осуществления плана, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group. При этом сам Дерипаска остался в санкционном списке.

