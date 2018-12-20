Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ МП

Окружной административный суд Киева, в качестве обеспечительной меры по иску Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), приостановил действие приказа министерства культуры Украины, согласно которому религиозная организация должна была до 26 апреля внести изменения в свое официальное название, и подать соответствующие правки в устав для регистрации.

Как указывается в решении, опубликованном на сайте суда в понедельник, 22 апреля, неприятие обеспечительной меры "может существенно усложнить или вообще сделать невозможным восстановление нарушенных прав или интересов истца". Кроме того, юристы полагают, что исполнение приказа до вынесения решения по иску "может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица".

При этом судьи указали, что принятие мер обеспечения иска не влечет фактического разрешения спора, поскольку они направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу.

Признать принадлежность к церкви страны-агрессора

Киевская митрополия УПЦ МП оспорила решение о переименовании в марте 2019 года после того как в декабре 2018 года действующий президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Верховной радой поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях". В частности, они касались названий религиозных организаций, которые входят в структуру религиозной организации с руководящим центром за пределами страны, "в государстве, которая законом признана осуществившей военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины".

В качестве третьих лиц по иску Киевской Митрополии УПЦ МП привлечены 265 религиозных организаций.

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