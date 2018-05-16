Суд в Киеве признал нарушения при национализации Приватбанка

Окружной административный суд Киева в четверг, 18 апреля, постановил, что национализация крупнейшего банка страны - Приватбанка - была проведена с нарушениями норм законодательства. Об этом говорится в комментарии, выложенном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Решение суда было принято по иску бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ, Фонду гарантирования вкладов физлиц, кабинету министров Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В комментарии НБУ подчеркивается, что банк не согласен с решением суда и будет обжаловать его. "Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", - цитируются в документе слова начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктора Григорчука.

Обратная процедура невозможна

В комментарии отмечается, что решение киевского суда еще не вступило в законную силу. В документе также подчеркивается, что национализация Приватбанка была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности в Украине и осуществлялась в соответствии с нормами законодательства в целях сохранения средств граждан.

По мнению НБУ, законность решения о национализации Приватбанка очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, поскольку для этого "нет ни правовых, ни экономических оснований". В НБУ также сообщили, что регулятор предложит Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины относительно "подобных судебных практик, которые вредят международному имиджу Украины".

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