 Суд в Киеве обязал возбудить дело против генпрокурора Луценко | Новости из Германии об Украине | DW | 14.01.2019

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Украина

Суд в Киеве обязал возбудить дело против генпрокурора Луценко

Соломенский суд Киева удовлетворил жалобу на действия Национального антикоррупционного бюро, отказавшегося открыть производство в отношении Юрия Луценко и его заместителя.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины открыть уголовное производство в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает издание "Украинские новины", ссылаясь на материалы суда.

Контекст

Согласно этим данным, неназванный заявитель обратился к председателю Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку с заявлением о совершении Луценко коррупционного правонарушения в сговоре со своим первым заместителем Дмитрием Сторожуком. В свою очередь СБУ направила заявление в НАБУ, которое отказалось открывать уголовное производство. После этого заявитель обратился в суд с жалобой на действия НАБУ, которую суд удовлетворил еще 28 декабря.

Речь идет о правонарушениях по статьям Уголовного кодекса о злоупотреблении властью, сокрытии преступления, служебном подлоге и получении неправомерной выгоды.

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