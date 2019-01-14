Суд в Киеве обязал возбудить дело против генпрокурора Луценко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины открыть уголовное производство в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает издание "Украинские новины", ссылаясь на материалы суда.

Согласно этим данным, неназванный заявитель обратился к председателю Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку с заявлением о совершении Луценко коррупционного правонарушения в сговоре со своим первым заместителем Дмитрием Сторожуком. В свою очередь СБУ направила заявление в НАБУ, которое отказалось открывать уголовное производство. После этого заявитель обратился в суд с жалобой на действия НАБУ, которую суд удовлетворил еще 28 декабря.

Речь идет о правонарушениях по статьям Уголовного кодекса о злоупотреблении властью, сокрытии преступления, служебном подлоге и получении неправомерной выгоды.

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