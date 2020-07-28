Суд в Испании отстранил от должности главу Каталонии

Верховный суд (ВС) Испании постановил в понедельник, 28 сентября, что руководитель каталонской автономии Ким Торра обязан покинуть свой пост и лишиться на полтора года права занимать должности в государственной администрации. Он также должен заплатить штраф 30 000 евро. Таким образом ВС отклонил апелляцию Торры на аналогичное решение Высшего суда справедливости Каталонии (ВССК), вынесенное еще в декабре 2019 года.

Каталонский лидер был осужден ВССК за неподчинение Центральной избирательной комиссии страны. В ходе кампании по выборам в парламент Испании весной 2019 он отказался выполнить распоряжение комиссии - снять с административных зданий в Барселоне плакаты в поддержку каталонских политиков, осужденных на длительные тюремные сроки за попытку отделить Каталонию от Испании в 2017 году.

Слишком жесткое наказание?

Защита Торры, убежденного сторонника суверенитета Каталонии, оправдывает действия своего клиента правом на свободу мнений и считает, что в любом случае наказание является "слишком жестким". С подобным мнением не согласен опрошенный DW профессор права Мадридского университета Рафаэль Хосе Гомес. По его словам, действия каталонского лидера "нарушали важнейшие положения избирательного законодательства Испании".

Дело в том, отметил профессор, что в ходе предвыборной кампании "государственная администрация любого уровня обязана соблюдать нейтралитет". Ну а присутствие плакатов в поддержку сепаратистов на административных зданиях - это "откровенная попытка региональной власти повлиять на избирателей, убедить их голосовать за силы, выступающие за независимость Каталонии".

Что ждет Каталонию

Пере Арагонес (слева)

Отныне временно исполняющим обязанности главы Каталонии станет Пере Арагонес, до сих пор занимавший должность зампреда региональной администрации. В соответствии с законом, как пояснил профессор Гомес, каталонский парламент мог бы в ближайшее время избрать нового лидера из своих рядов. Однако две доминирующие в парламенте партии - "Левые республиканцы Каталонии" и "Вместе за Каталонию" - приняли решение провести досрочные парламентские выборы и лишь потом избрать главу региона. Выборы могут пройти в январе-феврале 2021 года.

Вместе с тем наиболее радикальные сторонники каталонской независимости уже объявили о начале кампании протеста против "несправедливого решения" суда. Речь идет об уличных манифестация в Барселоне и других крупных городах Каталонии. Как заявил DW на условиях анонимности представитель испанской полиции, в силовых структурах существует опасение, что экстремистская группировка "Комитеты защиты республики", как это уже неоднократно бывало, может прибегнуть к саботажу на железных и шоссейных дорогах Каталонии.

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