 Суд в Германии удовлетворил иск партии АдГ к главе МВД Зеехоферу | Новости из Германии о Германии | DW | 09.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Суд в Германии удовлетворил иск партии АдГ к главе МВД Зеехоферу

Тяжба правопопулистской АдГ с министром внутренних дел ФРГ была вызвана его интервью, опубликованном на официальном сайте министерства.

Заседание Конституционного суда Германии

Заседание Конституционного суда Германии

Федеральный конституционный суд Германии удовлетворил иск правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к министру внутренних дел ФРГ Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer), назвавшему в 2018 году АдГ партией, "подрывающей устои государства".

Публикация материала с соответствующим высказыванием на официальном сайте МВД была расценена судьями как пользование ресурсами, находящимися в распоряжении Зеехофера в силу его государственной должности. Тем самым министр нарушил принцип строгого государственного нейтралитета, а также нарушил право АдГ на равноправное участие в политической конкуренции, , говорится в решении суда, опубликованном во вторник, 9 июня.

Само по себе высказывание Хорста Зеехофера у судей претензий не вызвало. Федеральное правительство имеет право давать отпор нападкам на проводимую им политику публично и в конструктивном ключе, говорится далее в постановлении КС. Однако высказывания Зеехофера не имели прямого отношения к возглавляемому им министерству, а касались межпартийной политической полемики, поэтому они были неуместны на сайте МВД ФРГ.

История конфликта

Иск был подан в связи с интервью Хорста Зеехофера информационному агентству dpa от 14 сентября 2018 года. Ранее АдГ резко раскритиковала в бундестаге президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Зеехофер, говоря в своем интервью об этом случае, назвал партию "подрывающей устои государства". "Я не могу выйти в бундестаге и как на ярмарке устроить разнос федеральному президенту", - пояснил он. Такое поведение является "просто ущербным", добавил министр. Его интервью dpa было опубликовано в том числе и на сайте МВД Германии.

Реакции на решение

Министерство внутренних дел Германии в связи с решением КС будет критично оценивать все материалы перед публикацией на своем официальном сайте, заявил парламентский статс-секретарь в МВД ФРГ Гюнтер Крингс (Günter Krings). В то же время он выразил удовлетворение решением суцда, который, как заметил Крингс, четко определил, что и "федеральный министр имеет право участвовать в политической полемике, делая острые и порой жесткие заявления". В свою очередь АдГ приветствовала решение конституционного суда, назвав его вкладом в "политическую гигиену" в Германии.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:53

Как сделка с правыми популистами в Тюрингии потрясла всю Германию

  • Возрастная структура нового состава депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Парламент среднего возраста

    Больше половины депутатов в новом составе бундестага приходится на парламентариев в возрасте от 45 до 59 лет. А вот молодых членов парламента совсем немного - всего 1,8 процента от общего числа.

  • Выходцы из семей мигрантов среди депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Фракция "левых" - лидер по числу выходцев из семей мигрантов

    Граждане ФРГ с иностранными корнями составляют 8 процентов от общего числа депутатов бундестага. Самая большая доля таких парламентариев - во фракции Левой партии.

  • Доля женщин в бундестаге

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Треть депутатов - женщины

    Женщины составляют треть депутатов в парламенте нового созыва. И снова фракция Левой партии всех опередила: на долю прекрасной половины здесь приходится 53,6 процента мандатов.

    Автор: Ирина Филатова


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Охота на избирателей: правые популисты на востоке Германии  

Замглавы АдГ Георг Паздерски ответил на острые и неудобные вопросы DW - Conflict Zone на русском  

Также по теме

NSA-Untersuchungsausschuss Hans-Jürgen Papier

Экс-глава конституционного суда ФРГ - за ограничение срока правления канцлера 13.10.2018

Политические партии, на которые опирается канцлер ФРГ, не способны объявить ему вотум недоверия, считает многолетний глава Федерального конституционного суда Германии Ханс-Юрген Папир.

Berlin Wahlen zum Abgeordnetenhaus Michael Müller

Суд в Берлине отклонил иск АдГ к правящему бургомистру 20.02.2019

Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер не нарушил Основной закон ФРГ, поддержав акцию против АдГ. Конституционный суд германской столицы отклонил иск правопопулистской партии.

Deutschland | Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer

В Тюрингии намерены периодически контролировать АдГ 06.09.2018

Земельное ведомство по охране конституции займется сбором открытых данных о деятельности местного отделения правопопулистской партии АдГ. Внимание уделят, в частности, высказываниям председателя этого отделения.

Реклама

Самые читаемые

Лагеря перевоспитания в Китае: что говорят побывавшие там уйгуры  

Мишустин анонсировал частичное открытие границ РФ  

В Германии все чаще обращаются в ведомство по борьбе с дискриминацией  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно