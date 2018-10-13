Суд в Германии удовлетворил иск партии АдГ к главе МВД Зеехоферу

Федеральный конституционный суд Германии удовлетворил иск правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к министру внутренних дел ФРГ Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer), назвавшему в 2018 году АдГ партией, "подрывающей устои государства".

Публикация материала с соответствующим высказыванием на официальном сайте МВД была расценена судьями как пользование ресурсами, находящимися в распоряжении Зеехофера в силу его государственной должности. Тем самым министр нарушил принцип строгого государственного нейтралитета, а также нарушил право АдГ на равноправное участие в политической конкуренции, , говорится в решении суда, опубликованном во вторник, 9 июня.

Само по себе высказывание Хорста Зеехофера у судей претензий не вызвало. Федеральное правительство имеет право давать отпор нападкам на проводимую им политику публично и в конструктивном ключе, говорится далее в постановлении КС. Однако высказывания Зеехофера не имели прямого отношения к возглавляемому им министерству, а касались межпартийной политической полемики, поэтому они были неуместны на сайте МВД ФРГ.

История конфликта

Иск был подан в связи с интервью Хорста Зеехофера информационному агентству dpa от 14 сентября 2018 года. Ранее АдГ резко раскритиковала в бундестаге президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Зеехофер, говоря в своем интервью об этом случае, назвал партию "подрывающей устои государства". "Я не могу выйти в бундестаге и как на ярмарке устроить разнос федеральному президенту", - пояснил он. Такое поведение является "просто ущербным", добавил министр. Его интервью dpa было опубликовано в том числе и на сайте МВД Германии.

Реакции на решение

Министерство внутренних дел Германии в связи с решением КС будет критично оценивать все материалы перед публикацией на своем официальном сайте, заявил парламентский статс-секретарь в МВД ФРГ Гюнтер Крингс (Günter Krings). В то же время он выразил удовлетворение решением суцда, который, как заметил Крингс, четко определил, что и "федеральный министр имеет право участвовать в политической полемике, делая острые и порой жесткие заявления". В свою очередь АдГ приветствовала решение конституционного суда, назвав его вкладом в "политическую гигиену" в Германии.

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