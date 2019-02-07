 Суд в Германии решил в пользу Facebook спор с антимонопольным ведомством | Новости из Германии о Германии | DW | 26.08.2019

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Германия

Суд в Германии решил в пользу Facebook спор с антимонопольным ведомством

Федеральное ведомство по картелям сочло, что Facebook злоупотребляет доминирующим положением в ФРГ. Соцсеть подала жалобу в Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Тот усомнился в доводах регулятора.

Смартфон с логотипом Facebook и клавиатура

Высший земельный суд в Дюссельдорфе в понедельник, 26 августа, приостановил действие решения Федерального ведомства по картелям в отношении Facebook касательно сбора данных пользователей. Суд усомнился в доводах, приведенных антимонопольным ведомством.

В частности, сбор пользовательских данных "не наносит конкуренции существенного ущерба", о котором упоминал регулятор, говорится в 37-страничном решении суда. Даже если обработка пользовательской информации нарушает положения о защите данных, это не создает нарушения законодательства о конкуренции, отмечают в земельном суде.

Таким образом, социальная сеть не обязана следовать предписаниям антимонопольного ведомства на время рассмотрения апелляции.

В свою очередь, немецкий регулятор после вердикта суда в Дюссельдорфе намерен обратиться в Федеральную судебную палату Германии. Ряд ключевых правовых вопросов в этом деле требует разъяснений, подчеркнул глава ведомства Андреас Мундт (Andreas Mundt).

Решение немецкого регулятора по Facebook, WhatsApp и Instagram

В феврале Федеральное ведомство по картелям ввело в отношении Facebook ряд ограничений касательно обработки собранных данных. В ведомстве сочли, что соцсеть доминирует на рынке Германии и злоупотребляет этим для сбора и анализа данных пользователей без их согласия.

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В частности, сервисы WhatsApp и Instagram, а также вебсайты и приложения других операторов, к которым соцсеть может получить доступ через интерфейс, в дальнейшем могут собирать данные для Facebook, постановил регулятор. Однако полученные данные могут быть сведены воедино с аккаунтами пользователей Facebook лишь с их согласия, подчеркнуло антимонопольное ведомство.

Социальная сеть получила 12 месяцев на исполнение решения. Представители Facebook обжаловали его в Дюссельдорфе. Руководство соцсети считает, что немецкий регулятор недооценивает серьезности конкуренции для Facebook со стороны YouTube, Snapchat и Twitter.

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    Автор: Элла Володина


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