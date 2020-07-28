Суд в Германии приговорил турецких коммунистов к лишению свободы

Высший земельный суд в Мюнхене во вторник, 28 июля, огласил приговоры 10 членам Турецкой коммунистической партии (марксистско-ленинская)" (ТКП/МЛ), признанной в Турции террористической организацией. Главного фигуранта суд признал виновным в руководстве ячейкой террористической организации за рубежом и приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Сроки для остальных обвиняемых разнятся от 2 лет и 9 месяцев до 5 лет.

Процесс длился более четырех лет. Суд пришел к заключению, что фигуранты действительно являлись членами компартии.

Сторонники обвиняемых неоднократно устраивали акции протеста. Они считают, что немецкая юстиция действует от лица президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным немецких властей, коммунисты причастны к неоднократным нападениям в Турции с применением оружия и взрывчатки, которые приводили к человеческим жертвам, включая несовершеннолетних. Федеральное ведомство по охране конституции Германии наблюдает за деятельностью партии, однако ТКП/МЛ не запрещена в ФРГ.

Смотрите также:

Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов География нападений Жертвами терактов, совершенных в Турции с июля 2015 года, стали в общей сложности не менее 289 человек. Больше всего жизней унесло нападение, которое произошло в Анкаре 10 октября 2015 года. Тогда погибли 102 человека, еще 400 получили ранения.

Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов Организаторы и исполнители терактов В результате нападений боевиков "Исламского государства" в Турции погибли 153 человека, а жертвами терактов, осуществленных курдами, стали 95 человек. Автор: Илья Коваль

