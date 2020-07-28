 Суд в Германии приговорил турецких коммунистов к лишению свободы | Новости из Германии о Германии | DW | 28.07.2020

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Германия

Суд в Германии приговорил турецких коммунистов к лишению свободы

Анкара считает террористической Турецкую коммунистическую партию (марксистско-ленинская)". Суд в ФРГ приговорил ее членов к тюремному заключению. Критики обвиняют правосудие Германии в поддержке Эрдогана.

Человек в мантии судьи и молоток на столе

Высший земельный суд в Мюнхене во вторник, 28 июля, огласил приговоры 10 членам Турецкой коммунистической партии (марксистско-ленинская)" (ТКП/МЛ), признанной в Турции террористической организацией. Главного фигуранта суд признал виновным в руководстве ячейкой террористической организации за рубежом и приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Сроки для остальных обвиняемых разнятся от 2 лет и 9 месяцев до 5 лет.

Процесс длился более четырех лет. Суд пришел к заключению, что фигуранты действительно являлись членами компартии.

Сторонники обвиняемых неоднократно устраивали акции протеста. Они считают, что немецкая юстиция действует от лица президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным немецких властей, коммунисты причастны к неоднократным нападениям в Турции с применением оружия и взрывчатки, которые приводили к человеческим жертвам, включая несовершеннолетних. Федеральное ведомство по охране конституции Германии наблюдает за деятельностью партии, однако ТКП/МЛ не запрещена в ФРГ.

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    Автор: Илья Коваль


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