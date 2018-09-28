Суд в Гамбурге запретил продажу миниатюрных "виселиц для Меркель"

Изготовителю так называемой виселицы для канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и ее бывшего заместителя Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) запрещено продавать миниатюрные копии этого изделия. Земельный суд в Гамбурге в пятницу, 28 сентября, удовлетворил соответствующий иск, поданный бывшим вице-канцлером и главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Суд счел, что титулование Габриэля "врагом народа (Volksverräter - Ред.) с намеком на времена национал-социализма" нарушает его общие личные права и унижает его. В постановлении суда отмечается, что изготовитель виселицы своим творением одобряет не только смерть Габриэля, но и его казнь и потому не вправе ссылаться ни на свободу творчества, ни на особую защиту для сатиры.

Изготовитель виселицы - 42-летний торговец инструментами из Шварценберга в октябре 2015 года вышел в Дрездене на демонстрацию ксенофобского движения Pegida с виселицей, на которой символически были закреплены петли, заготовленные для Ангелы Меркель и Зигмара Габриэля. Это вызвало бурю негодования по всей Германии. Позднее этот человек стал изготавливать из дерева 35-сантиметровые копии своей виселицы и продавать их в интернете.

Решение суда в Гамбурге еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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