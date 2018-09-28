 Суд в Гамбурге запретил продажу миниатюрных ″виселиц для Меркель″ | Новости из Германии о Германии | DW | 28.09.2018

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Германия

Суд в Гамбурге запретил продажу миниатюрных "виселиц для Меркель"

В октябре 2015-го активист ксенофобского движения Pegida вышел в Дрездене на демонстрацию с муляжом виселицы для канцлера ФРГ. Позже он стал продавать миниатюрные копии виселицы в интернете.

Демонстрация сторонников Pegida в Дрездене

Демонстрация сторонников Pegida в Дрездене

Изготовителю так называемой виселицы для канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и ее бывшего заместителя Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) запрещено продавать миниатюрные копии этого изделия. Земельный суд в Гамбурге в пятницу, 28 сентября, удовлетворил соответствующий иск, поданный бывшим вице-канцлером и главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Контекст

В этом году германское единство не может быть в центре внимания праздника. Страна столкнулась с новыми вызовами, и Дрезден - идеальное место, чтобы задуматься об этом, считает Феликс Штайнер. (03.10.2016)

Политолог из Свободного университета Берлина Хайо Функе рассказал DW о причинах радикализации антиисламского движения Pegida и объяснил, стоит ли считать демонстрации его сторонников массовым явлением. (20.10.2015)

Суд счел, что титулование Габриэля "врагом народа (Volksverräter - Ред.) с намеком на времена национал-социализма" нарушает его общие личные права и унижает его. В постановлении суда отмечается, что изготовитель виселицы своим творением одобряет не только смерть Габриэля, но и его казнь и потому не вправе ссылаться ни на свободу творчества, ни на особую защиту для сатиры.

Изготовитель виселицы - 42-летний торговец инструментами из Шварценберга в октябре 2015 года вышел в Дрездене на демонстрацию ксенофобского движения Pegida с виселицей, на которой символически были закреплены петли, заготовленные для Ангелы Меркель и Зигмара Габриэля. Это вызвало бурю негодования по всей Германии. Позднее этот человек стал изготавливать из дерева 35-сантиметровые копии своей виселицы и продавать их в интернете.

Решение суда в Гамбурге еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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    Автор: Кристина Рейман-Шнайдер, Элла Володина


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