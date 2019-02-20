Суд в Берлине отклонил иск АдГ к правящему бургомистру

Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер не нарушил Основной закон ФРГ, поддержав акцию против АдГ. Конституционный суд германской столицы отклонил иск правопопулистской партии.
Конституционный суд Берлина отклонил иск правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) против правящего бургомистра германской столицы Михаэля Мюллера (Michael Müller). Опубликовав в микроблоге Twitter положительный отзыв об акции протеста против АдГ, Мюллер не нарушил Основной закон ФРГ, постановил суд в среду, 20 февраля.
АдГ возбудила в отношении Мюлера так называемое дело о споре между конституционными органами власти, сочтя, что твит бургомистра нарушил закрепленное в Основном законе право на равенство возможностей. Конституционный суд не поддержал партию в этом вопросе.
27 мая 2018 года около 5000 сторонников АдГ провели в Берлине демонстрацию. В то же время примерно 25 тысяч их противников вышли на альтернативную акцию под лозунгом "АдГ - вон!" В своем твите Михаэль Мюллер написал: "Десятки тысяч сегодня в Берлине на улицах, перед Бранденбургскими воротами и на воде. Какой впечатляющий знак в поддержку демократии и свободы, против расизма и человеконенавистнической травли".
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