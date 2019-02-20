Суд в Берлине отклонил иск АдГ к правящему бургомистру

Конституционный суд Берлина отклонил иск правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) против правящего бургомистра германской столицы Михаэля Мюллера (Michael Müller). Опубликовав в микроблоге Twitter положительный отзыв об акции протеста против АдГ, Мюллер не нарушил Основной закон ФРГ, постановил суд в среду, 20 февраля.

АдГ возбудила в отношении Мюлера так называемое дело о споре между конституционными органами власти, сочтя, что твит бургомистра нарушил закрепленное в Основном законе право на равенство возможностей. Конституционный суд не поддержал партию в этом вопросе.

27 мая 2018 года около 5000 сторонников АдГ провели в Берлине демонстрацию. В то же время примерно 25 тысяч их противников вышли на альтернативную акцию под лозунгом "АдГ - вон!" В своем твите Михаэль Мюллер написал: "Десятки тысяч сегодня в Берлине на улицах, перед Бранденбургскими воротами и на воде. Какой впечатляющий знак в поддержку демократии и свободы, против расизма и человеконенавистнической травли".

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